Hi-Fi Rush arriva PS5 ed è subito must play - recensione

Hi-Fi Rush è appena sbarcato su PS5 e non possiamo che celebrare quest'occasione per milioni di videogiocatori di provare uno dei rhythm game migliori degli ultimi 10 anni. Hi-Fi Rush ha vinto il Game of the Year per l'audio design, ha ricevuto decine di altri premi e, ora che è disponibile ovunque, non ci sono scuse per non giocarlo.

Nel caso non l'aveste mai sentito nominare, Hi-Fi Rush è un videogioco ritmico d'azione in cui prendere a mazzate a tempo di musica una serie di nemici robotici e non. Il protagonista è Chai, un ragazzo che vuole diventare una rockstar ma che si ritrova un ipod impiantato nel petto e, per questo, ogni cosa nella sua vita ora si muove a ritmo.

Con la vostra chitarra, ora diventata un'arma corpo a corpo molto cool, esplorerete ambienti urbani e industriali e farete la conoscenza di un gruppo di ribelli tra cui Peppermint, una ragazza esperta di tecnologia che affiderà a Chai 808, il suo gatto robot. Oltre a guidare la furia distruttrice di Chai, questa inaspettata alleata potrà fornirgli degli upgrade e delle nuove mosse per farsi strada più agilmente tra le schiere nemiche.

Per fare più danni, però, è indispensabile andare a tempo di musica quindi concentratevi sulle vostre abilità ritmiche e non avrete problemi a portare a termine la campagna da 10-12 ore di Hi-Fi Rush. I cattivi di turno sono i capi di una malvagia multinazionale che vuole distruggere Chai in quanto esperimento andato male, e il cast di cattivoni che fanno da boss riesce a conquistare chi gioca con la sua spregiudicata esuberanza.

Con un flusso di gioco che bilancia bene esplorazione, combattimento e battaglie con i boss dall'estetica degna del più esplosivo dei fumetti, Hi-Fi Rush è un videogioco capace di coinvolgere, appassionare e divertire tanto chi è alla ricerca di un'esperienza più tranquilla quanto chi vuole una sfida. Il port su PS5, a livello tecnico, è ben realizzato e non presenta alcun tipo di problema, anzi, va ad aggiungere alcune vibrazioni e resistenze sui grilletti adattivi del controller Dualsense che vi trasporteranno ancora di più nel flusso del ritmo.

Vale la pena spendere due parole, infine, sulla colonna sonora piena di star del rock moderno che vi farà da sottofondo. Le canzoni più famose sono:

“1,000,000” – Nine Inch Nails

“The Perfect Drug” – Nine Inch Nails

“INAZAWA CHAINSAW” – Number Girl

“Lonely Boy” – The Black Keys

“Invaders Must Die” – The Prodigy

“Whirring” – The Joy Formidable

“Wolfgang’s 5th Symphony” – Wolfgang Gartner

“Honestly” – Zwan

A cui si aggiungono una serie di brani originali in un'esperienza musicale capace di risucchiare chi gioca nel suo mondo coloratissimo senza lasciarlo più andare. Non ci sono rivelazioni straordinarie o colpi di scena rivelatori, Hi-Fi Rush è un'avventura rilassata, divertente e spregiudicata ben fatta e capace di far divertire a tutte le età.

Quando finirete il gioco, poi, ad aspettarvi ci sarà la Sfida Arcade che include due nuove modalità di gioco: Febbre da BPM e Torre Arcade. Li troverete nuovi nemici e ricompense sbloccabili, tra cui attacchi speciali, costumi gratuiti e un premio finale segreto per i giocatori chi riuscirà a completare tutte le 40 sfide legate a queste due modalità.

Al costo di 30 euro, non possiamo che raccomandarvi di godervi questa pluripremiata esperienza se non l'avete mai provata e avete a disposizione solo una console PS5 per giocare. Nel caso abbiate un PC da gaming o un'Xbox, però, vista la presenza di questo titolo sul Game Pass, il consiglio migliore che possiamo darvi è di provare l'abbonamento Microsoft e giocarlo lì, non solo risparmierete ma, anche solo per il periodo di prova, una volta finito il gioco avrete a disposizione un immenso catalogo di titoli tra cui scegliere.

-di Riccardo Lichene