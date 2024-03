Clash Royale: un italiano è campione d'Europa universitario

Studenti provenienti da 17 paesi del vecchio continente hanno gareggiato nel Torneo “Open” di Clash Royale, il videogioco strategico online per dispositivi mobili creato da Supercell. L'Italia è uno dei Paesi in cui Clash Royale è maggiormente giocato. Una chiara evidenza di ciò è data dal fatto che i primi quattro giocatori della competizione sono stati italiani, Wyze ha infatti sconfitto Arescr in modo convincente con un punteggio di 3-0, concludendo la competizione con un impressionante record di 15 round vinti e solo 1 perso. Il terzo posto è andato a Itz_Matteo, mentre il quarto è stato conquistato da WDNApo.

“Giocare a questa competizione è stato davvero bello per me, c'erano molti giocatori abili” ha detto Wyze. “Non sono un giocatore professionista e probabilmente non lo sarò mai ma mi piace competere con altri player, specialmente se sono più bravi di me perché questo è l’unico modo per poter migliorare. Continuerò così fino a che avrò la possibilità di divertirmi".

La competizione continua

UEMasters ha incoronato anche il suo campione di Teamfight Tactics: il croato Trokiman, che ha conquistato il titolo nella competizione di giochi di strategia individuale di Riot Games, mentre il secondo, terzo e quarto posto sono stati occupati da giocatori della Repubblica Ceca. A partire dal 20 aprile, inizieranno i primi turni nei giochi di squadra, tutti con rappresentanze italiane.

In League of Legends, le squadre italiane saranno: 'SEE Unina' dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" e 'Yutoru PesiGod', rappresentante del Politecnico di Milano. In VALORANT, 'Centrale del latte di Milano' dell'Università degli studi di Milano, e 'SEE Sapienza', rappresentante La Sapienza Università di Roma, cercheranno di diventare campioni europei. In Rocket League, infine, l’Italia sarà rappresentata da 'Outplayed Genova' dell'Università degli studi di Genova.