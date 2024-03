Horizon Forbidden West è uno dei migliori porting per Pc di Sony: La recensione

Nel passato recente non sono mancati gli esempi di traduzioni da console a Pc piene di problemi (ricordiamo ancora tutti il remake di The Last of Us Parte 1) o che zoppicavano proprio nelle aree che agli appassionati di gaming con macchine potenti importano di più. Il nostro essere cauti inizialmente, quindi, era più che giustificato. Quando abbiamo messo sotto pressione Forbidden West, però, ogni dubbio è stato fugato.

La storia di esplorazione, amicizia, dolore e speranza di Aloy arriva sui monitor degli appassionati con una definizione che, vista la potenza superiore raggiungibile da queste macchine, supera persino quella della PS5. I combattimenti, i panorami, i dinosauri cibernetici e la vista delle isole della costa californiana di Burning Shores (espansione inclusa nell'edizione completa per Pc) si fanno apprezzare più che mai a dimostrazione dell'ottimo lavoro di Nixxes, la casa che si è occupata di questo porting.

Loro sono gli stessi che si sono occupati della traduzione di Rift Apart, l'ultima avventura di Ratchet and Clank, ed è evidente il lavoro di fino che è stato realizzato per non andare a sovraccaricare le macchine più moderne. Inutile ribadire come in questi casi sia indispensabile dare sempre un occhio ai requisiti minimi e consigliati che in questo caso sono piuttosto alti. Detto questo, con anche l'aiuto delle tecnologie di upscaling di Nvidia, sia riusciti a giocare in 1080p a 60 frame al secondo immobili in tutte le sequenze e coi i dettagli al massimo su una 3060 e con un processore AMD Ryzen 5 2600.

Orizon Forbidden West è un grande gioco (anche se è un po' lento all'inizio e l'arrampicata è un po' macchinosa), e questo porting non solo gli rende giustizia ma lo migliora anche rispetto alla versione PS5. Cara Sony, visto il successo di questo porting, come chiede il 10% delle recensioni Steam di questo gioco, ora è il momento di liberare Bloodborne dalla sua prigionia su PS4.

-di Riccardo Lichene