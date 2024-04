Come partecipare alla Coppa del Principe di Invokazione del Genio: ecco il nuovo torneo di Genshin Impact

HoYoverse ha appena annunciato una nuova stagione dell' Astra Carnival: Coppa del Principe in arrivo nel 2024 con un sistema di competizioni aggiornato. Per la prima volta, i giocatori saranno divisi in due tornei regionali, Paesi occidentali e Paesi orientali, nei quali competeranno contro giocatori d'élite per il titolo di campione e per un montepremi totale che ammonta a 60mila dollari per regione. Le iscrizioni ai tornei Wild Card iniziano ora, offrendo così l'ultima possibilità di qualificazione alla nuova stagione e ricompense che includono 160 Primogemme e un esclusivo dorso per le carte.

Ogni duello, a partire dalla Top 32 delle finali di ogni torneo regionale, verrà trasmesso in diretta durante la nuova stagione. I fan e i giocatori di Genshin Impact, ma anche gli appassionati di Invokazione del Genio, potranno assistere ai duelli seguendo @AstraCarnival su X (in precedenza Twitter), YouTube, Twitch e TikTok.

Invokazione del Genio, il gioco di duelli di carte più popolare a Teyvat, è stato presentato per la prima volta nel dicembre del 2022 come una nuova modalità per Genshin Impact. Nel 2023, è stata introdotta una serie di competizioni per i giocatori di varie regioni, incluso il torneo ufficiale Astra Carnival: Coppa del Principe e il torneo della community Festa della Coda di Gatto. Il gruppo di partecipanti all'edizione di quest'anno della Coppa del Principe: Paesi orientali e della Coppa del Principe: Paesi occidentali sarà composto dai giocatori della Top 24 della precedente edizione della Festa della Coda di Gatto e da 8 giocatori che verranno determinati durante i tornei Wild Card.

I tornei Wild Card rappresentano l'ultima opportunità per accedere a questa stagione della Coppa del Principe per coloro che non hanno partecipato alla Festa della Coda di Gatto. Questi tornei si svolgeranno dal 26 al 28 aprile per i Paesi occidentali e dal 17 al 19 maggio per i Paesi orientali. Tutti i partecipanti riceveranno 160 Primogemme dopo aver completato il loro primo duello e coloro che riusciranno a vincere il loro primo Bo3 otterranno un esclusivo dorso delle carte di gioco. Le iscrizioni sono aperte fino alle 23:59:59 del 15 aprile a questo link.

Una volta selezionati, i giocatori qualificati per la Coppa del Principe dovranno affrontare il Torneo regolare (Top 32) e i turni di eliminatorie (Top 8) per diventare i campioni delle rispettive regioni. Nel Torneo regolare, 32 duellanti verranno divisi casualmente in 4 gruppi per determinare gli 8 giocatori più forti. Nei turni di eliminatorie, i migliori 8 giocatori si scontreranno faccia a faccia in duelli al meglio delle cinque a doppia eliminazione. Gli ultimi due giocatori rimasti si sfideranno poi in una serie di duelli al meglio delle sette per decretare il campione a cui verrà assegnato un premio d 16mila dollari.

- Torneo regolare (Top 32): da maggio a giugno (Paesi occidentali), da giugno a luglio (Paesi orientali)

- Eliminatorie (Top 8): luglio (Paesi occidentali), agosto (Paesi orientali).

-di Riccardo Lichene