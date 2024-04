Valorant: ecco il Red Bull Instalock, un nuovo torneo femminile

Il primo torneo per sole giocatrici di Valorant del Regno Unito, il Red Bull Instalock , si svolgerà alla Red Bull Gaming Sphere di Shoreditch, Londra, dal 20 al 21 aprile. L'evento vedrà quattro dei migliori team femminili di Valorant sfidarsi per diventare le prime campionesse di questa nuova competizione.

I team invitati sono le G2 Gozen, le Giantx, le Karmine Corp e le Shopify Rebellion. Con quattro dei migliori team femminili di Valorant a livello globale, il Red Bull Instalock si prospetta come un evento da non perdere per i fan dello sparatutto tattico di Riot Games.

Il torneo LAN sarà trasmesso dalla principale sede di attività gaming e esports di Londra, la Red Bull Gaming Sphere di Shoreditch, che sarà interamente trasformata per replicare l'atmosfera di gioco della leggendaria mappa di Valorant Icebox.

Verrà utilizzato un formato unico per rivoluzionare le tradizionali composizioni delle squadre. Ogni team, infatti, dovrà utilizzare tre duellanti, la classe offensiva del titolo, cosa che incoraggerà le giocate aggressive premiando al contempo l’esperienza tattica e le abilità di rotazione delle giocatrici.

Le semifinali di sabato 20 porranno le basi per una giornata finale al cardiopalma domenica 21. Il Red Bull Instalock ospiterà anche uno showmatch unico nel suo genere, con un cast stellare di creatori di contenuti di Valorant amati dai fan.

Il famoso conduttore britannico di esports, Yinsu Collins, sarà l'headliner della trasmissione, con il commento fornito da Kieran "Kairo" Tulloch, Billie "BillieIDK" Purdie, Matt "Twiggy" Twigg e Harry "Hazza" Chapman. Megan "Megsoundslikeegg" Garner, creatrice di contenuti britannica dei Fnatic e streamer partner, ospiterà lo showmatch dei content creator domenica 21.

Guardando al torneo, la giocatrice Red Bull e membro delle G2 Gozen Michaela "mimi" Lintrup ha dichiarato: "È fantastico vedere entrare sulla scena un altro evento femminile per Valorant: il Red Bull Instalock è un altro straordinario passo avanti verso una scena competitiva davvero vivace. Sarà fantastico anche per i fan, con il cambio di formato che porterà un tocco davvero nuovo ed emozionante ad ogni incontro”.

Il Red Bull Instalock sarà trasmesso in diretta sui canali Twitch e YouTube di Red Bull.

-di Riccardo Lichene