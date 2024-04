PUBG Mobile: ecco i campioni del primo evento open del battle royale su smartphone

Le partite finali sono state una testimonianza dell'abilità, della strategia e della determinazione delle squadre più talentuose del mondo di PUBG Mobile. L'atmosfera dal vivo all'ARCA di San Paolo, poi, ha trasmesso con efficacia l'entusiasmo dei fan che sono accorsi a migliaia a fare il tifo per le squadre presenti.

Gli ultimi tre giorni hanno messo in mostra talenti di livello mondiale e visto molti team sfavoriti portare a casa azioni incredibili. Il primo giorno del Main Event, per esempio, ha visto i brasiliani Alpha 7 Esports salire in cima alla classifica, con un impressionante vantaggio di 20 punti sugli IHC Esports, secondi. Tuttavia, nulla è certo in un torneo di battle royale visto che gli Alpha 7 Esports hanno concluso il secondo giorno a pari merito con gli S2G Esports, a 12 punti dai nuovi leader: i Reject. Nel frattempo, IW NRX, BOOM Esports e gli IHC Esports si sono dati battaglia per emergere dalla metà della classifica.

L'ultimo giorno del Main Event non ha mostrato segni di rallentamento, con giocate intense e scontri appesi a pochi proiettili tra i migliori team. Boom Esports e Dplus hanno tenuto i favoriti Reject sotto un'enorme pressione nella seconda partita della giornata, con un intenso scontro a fuoco. Con una precisione sbalorditiva, Ponbit dei Boom Esports ha messo fine allo slancio di Reject, assicurando alla squadra indonesiana la seconda Chiken Dinner. Alla fine della partita numero 16, IHC Esports ha puntato a rimanere in partita risalendo la classifica dopo un record di 20 eliminazioni risalendo così al 5° posto. Nonostante una raffica di giocate ad alto rischio abbia rimescolato spesso le posizioni della classifica, i Reject sono rimasti saldamente in testa con 156 punti.

In vista della partita finale, 24 punti separavano i Reject dagli Alpha 7 Esports, secondi. Continuando con il loro stile di gioco aggressivo, gli IHC hanno eliminato i Reject all'inizio della partita, allentando la presa dei leader sulla corona. gli Alpha 7 avevano un'unica possibilità di rubare il trono dei Reject ma avrebbero dovuto mettere in campo una prestazione spettacolare. Hanno giocato in modo molto cauto per metà partita prima di tuffarsi in un intenso scontro con i Vampire Esports che stavano lottando per i primi tre posti. Alla fine, l'eccellente prestazione iniziale dei Reject e il mantenimento della compostezza durante tutto il torneo li hanno portati alla vittoria, guadagnandosi il titolo di campioni.

Parlando della loro vittoria molto combattuta, Kento "SaRa" Suzuki dei Reject ha detto: "In realtà, non ci sono parole. Mi sento solo davvero fortunato. Devo fare un grande ringraziamento a tutti i nostri sostenitori, alla mia squadra e ai miei sponsor”.

Dalle qualificazioni aperte ai turni offline fino ai preliminari altamente competitivi, ogni fase del torneo PMGO è stata una vetrina sia di talenti emergenti che di squadre affermate negli esports di PUBG Mobile. James Yang, direttore senior degli esports globali di PUBG Mobile ha detto: “Che modo fantastico di dare il via alla stagione 2024 degli esports di PUBG Mobile! Il PMGO è stato un evento globale nuovo di zecca e il livello di competizione ha davvero superato le aspettative. La risposta dei fan in Brasile è stata incredibile ed erano davvero immersi nell'esperienza di PUBG Mobile. Tutto questo ha alzato l’asticella e non vedo l’ora di portare a più fan in più regioni del mondo gli esports di PUBG Mobile con la nuova struttura che abbiamo introdotto quest’anno”.

Il PMGO ha dato il via a quello che sarà un anno molto ricco per i fan degli esports di PUBG Mobile. Forte dello slancio di essere il gioco Battle Royale competitivo più visto del 2023, i fan possono aspettarsi tornei più grandi e migliori durante tutto l'anno. Dopo il successo della PUBG Mobile Super League (PMSL) nel sud-est asiatico nel febbraio di quest'anno, PUBG Mobile ha introdotto la PMSL in Europa e nelle Americhe, avvicinando l'azione ai fan e offrendo alle squadre la possibilità di mostrare le proprie abilità abilità sul terreno di casa.

La prima PUBG Mobile World Cup (PMWC) si svolgerà a Riad, come parte della Coppa del mondo degli esports. La vittoria di Reject al PMGO di quest’anno ha fatto guadagnare all’Asia orientale un ulteriore posto al PMWC, dando alla loro regione maggiori opportunità di brillare sulla scena mondiale. Concluderanno la stagione competitiva di quest'anno le finali del PUBG Mobile Global Championship (PMGC) 2024 che si terranno nel Regno Unito, promettendo uno scontro indimenticabile con i team migliori del pianeta che si sfideranno per una fetta del montepremi da 3 milioni di dollari.

-di Riccardo Lichene