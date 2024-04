Indie World: tutti gli annunci di Nintendo per il 2024

Ampio spazio è stato riservato anche a Little Kitty, Big City, un’originale avventura in cui i giocatori impersonano un gattino curioso che deve trovare un modo per tornare a casa, in arrivo su Nintendo Switch il 9 maggio; Tartarughe Ninja: Il destino di Splinter, un’avventura roguelike in cui le temerarie Tartarughe Ninja attraversano portali in grado di alterare la realtà per salvare il loro maestro rapito, è in arrivo a luglio; Sticky Business, un adorabile gestionale che permette ai giocatori di creare e vendere i propri adesivi, invece, è già disponibile insieme al suo DLC a pagamento, Plan With Me; Cat Quest III, il nuovo capitolo della saga di RPG d’azione che invita i giocatori a salpare per i Gattraibi alla ricerca di bottini leggendari, è in arrivo l’8 agosto; Europa, un gioco d’azione 3D in cui i giocatori esploreranno le rovine di un’utopia decaduta e scopriranno la storia dell’ultimo umano in vita, infine, è in arrivo entro la fine del 2024.

Oltre ai giochi appena citati, la presentazione ha incluso anche un montaggio dedicato ad alcuni altri titoli indie in arrivo a brevissimo su Nintendo Switch: SCHiM, un platform 3D con un gameplay incentrato sul contrasto tra luce e ombra, sarà disponibile dal 18 luglio; Duck Detective: The Secret Salami, un’avventura narrativa in cui i giocatori dovranno usare i loro poteri di deduzione per risolvere un caso, uscirà in esclusiva per Nintendo Switch il 23 maggio; BZZZT, un platform dal ritmo serrato con un’ispirazione rétro futuristica, è in arrivo nell’estate 2024; Another Crab’s Treasure, in cui i giocatori impersonano un paguro che deve ritrovare il suo prezioso guscio in una caccia al tesoro attraverso un oceano inquinato, è previsto per il 25 aprile; e ANIMAL WELL, un’avventura all’insegna dell’azione che sfida i giocatori a esplorare un vasto labirinto interconnesso per scoprirne i mille segreti, uscirà il 9 maggio.