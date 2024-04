Team Vitality: arriva l'investimento nei picchiaduro con l'atleta di Tekken 8 Jeondding

Jeon "Jeondding" Sanghyeon è un giocatore molto attivo nella scena competitiva di Tekken 8 e vanta numerosi successi. Recentemente, Jeondding si è classificato tra i primi due giocatori delle Tekken 7 World Tour Grand Finals 2022 e tra i primi otto nel 2023. Il suo dominio si estende anche oltre la scena globale, poiché nello stesso anno è emerso come campione sia nel VSFighting XI 2023 e tornei CEO 2023.

Riconosciuto per il suo stile di gioco distintivo, Jeondding è diventato ampiamente noto per la padronanza di personaggi spesso trascurati nel gioco competitivo, come Eddy Gordo. La sua capacità di eccellere in questi combattenti gli è valsa uno stimato riconoscimento all'interno della comunità dei picchiaduro. Jeondding continuerà a mostrare le sue abilità con Eddy Gordo mentre rappresenta il Team Vitality all'EVO Japan, segnando il suo debutto sulla scena internazionale con la squadra dal 27 al 29 aprile.

"Quando sono stato contattato per la prima volta dal Team Vitality, non potevo crederci! Mi chiedevo se potevo unirmi a un team così grande e ora quel sogno è diventato realtà. Durante lo scambio con l'organizzazione, ho iniziato a saperne di più sull'identità del club, guardando i loro video sul canale YouTube, i loro trofei... e mi ha fatto venire la pelle d'oca: voglio crescere con questo club, continuare a essere un grande giocatore e portare nuovi titoli su Tekken 8 per Team Vitality" ha detto Jeon “Jeondding” Sanghyeon.

Con l'aggiunta di Tekken 8, il Team Vitality espande il suo parco titoli a otto, con dieci roster nei circuiti di esports maschili e femminili che vestono la sua maglietta. Questa aggiunta non solo consolida la posizione del club francese in Corea del Sud, ma segna anche il ritorno dell'organizzazione nella comunità dei picchiaduro. La partecipazione di Jeondding a importanti eventi internazionali rafforzerà ulteriormente l'impegno del Team Vitality nell'affrontare la scena globale degli esports, con apparizioni previste per i tornei di Tekken 8 all'EVO Japan, all'EVO di Las Vegas e al CEO.

“Sono entusiasta di annunciare il nostro ritorno sulla scena dei picchiaduro con Tekken 8. Siamo particolarmente felici di debuttare al fianco del rispettato e rinomato giocatore Jeondding. Con questo titolo speriamo di espandere la base di fan del Team Vitality alla comunità appassionata dei giochi di combattimento! Questo nuovo gioco rafforza anche la nostra presenza all'estero, aggiungendo un enorme valore al viaggio del Team Vitality verso il dominio internazionale" ha spiegato Fabien "Neo" Devide, co-fondatore e presidente del Team Vitality.

-di Riccardo Lichene