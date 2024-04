ALGS Playoff Split 1: ecco come e dove seguire il primo evento dal vivo del 2024 di Apex Legends

Ritornando in Nord America per la prima volta dal 2022, le Apex Legends Global Series (ALGS) con la sua prima competizione dal vivo dell'anno 4: i playoff dello Split 1 . Il torneo, che si svolgerà dal 2 al 5 maggio in diretta dal Galen Center di Los Angeles, California, riunirà 40 delle migliori squadre che si scontreranno per la fetta del montepremi da 1 milione di dollari e per la prima opportunità dell'anno di rivendicare un titolo internazionale.

"I Playoff non solo catturano l'apice della competizione delle ALGS, ma rappresentano anche un'opportunità per la community di Apex Legends di riunirsi per celebrare il loro gioco preferito", ha affermato John Nelson, direttore senior e commissario di Apex Legends Esports presso EA. "Non vediamo l'ora di offrire nuove ed entusiasmanti esperienze ai nostri fan della costa occidentale, proprio a due passi dal quartier generale di Respawn."

I campioni dell'anno 3, TSM, sperano di difendere il proprio titolo in casa, dopo aver ottenuto una serie di vittorie consecutive e aver vinto le finali nordamericane dello Split 1 dell'anno 4. I migliori team globali come Aurora, Reject Winnity e altri stanno cercando di interrompere la loro dinastia e le squadre preferite dai fan come i Disguised, gli LG Chivas e i Furia vogliono lasciare il loro marchio sulla scena mondiale.

I prossimi playoff dello Split 1 delle ALGS seguiranno un formato familiare che includerà la fase a gironi, un girone a doppia eliminazione e le finali Match Point. Il programma del torneo è il seguente:

Giorno 1 della fase a gironi: giovedì 2 maggio, con inizio alle 19:00 ora italiana

Fase a gironi, giorno 2: venerdì 3 maggio, con inizio alle 19:00 ora italiana

Fase girone: sabato 4 maggio, con inizio alle 19:00 ora italiana

Finali: domenica 5 maggio, con inizio alle 01:00 ora italiana

Oltre a seguire tutta l'azione in diretta dal Galen Center, i fan sul posto avranno l'opportunità di incontrare i caster, i giocatori e altri ospiti speciali delle ALGS durante il fine settimana. I partecipanti potranno anche visitare gli stand dei team, ospitati dalle squadre partner dell'Anno 4 delle ALGS tra cui Alliance, DarkZero e Riddle, ritirare prodotti esclusivi per i playoff dello Split 1 e confrontarsi testa a testa nel poligono di tiro contro alcuni dei loro creatori di contenuti preferiti di Apex Legends.

Nel frattempo, i fan da casa hanno più modi che mai per seguire lo svolgimento della competizione, incluso Faceit Watch, la piattaforma di streaming multiview ufficiale delle ALGS. Faceit Watch, che è in open beta, consente agli spettatori di seguire fino a quattro POV di squadra contemporaneamente, inclusa la trasmissione principale, mentre ascoltano le comunicazioni della squadra seguita per restare in hype insieme a loro. Ci sarà anche l'opportunità di sintonizzarsi su uno degli 11 watch party ufficiali, sulle stream dei partner che copriranno l'evento in 12 lingue diverse o di guardare la trasmissione principale sui canali YouTube, Twitch e TikTok ufficiali di Apex Legends Esports.

