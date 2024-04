L'esultanza del Pinturicchio diventa una maglia in FC 24: ecco il Vanity Kit di Alessandro del Piero

La raccolta di contenuti, acquistabile fino al 7 giugno, onora il famoso gesto di esultanza del “Pinturicchio” nato dopo un calcio di rigore andato a segno in un freddo pomeriggio a Bergamo, celebrandolo con un esclusivo graffito sulla maglia. Il design della “Del Piero Collection” si distingue per grinta, creatività ed eleganza, e permette ai giocatori di rivivere tutte le emozioni che hanno caratterizzato la lunga carriera dell’attaccante.

"Il design non è solo estetica, è un modo per entrare in contatto con le persone, direi quasi per descriversi. E’ dunque un modo di comunicare” afferma Alessandro Del Piero. “Collaborare con EA Sports FC ha riportato alla luce alcuni momenti emozionanti del mio percorso, trasformandoli in un design che celebra quelle memorie sul campo. Attraverso questo progetto, ho potuto farlo in un contesto nuovo. Il processo creativo per la maglia è stato esaltante e vedere il design finale in azione è gratificante".

Potete giocare da ora a Ultimate Team con la “Del Piero Collection” di Alessandro Del Piero, circondati da temi da stadio abbinati, lo stemma, le tifoserie e gli striscioni. Trovate tutti i video relativi alla presentazione della collection sui canali social di Alessandro Del Piero.