Xbox chiude gli studi di Hi-Fi Rush, Redfall e Might Doom: cosa è successo

In una mossa che in pochi hanno visto arrivare, Microsoft chiuderà diversi studi di sviluppo appartenenti all'ombrello di Bethesda e Zenimax. Le vittime di questo ultimo taglio, dopo il licenziamento di 1900 dipendenti qualche mese fa, sono: Tango Gameworks , autori di Hi-Fi Rush e The Evil Within, Arkane Austin , reduci dal disastroso Redfall e Alpha Dog Studios , autori del gioco per mobile Mighty Doom, mentre il team di Roundhouse Games verrà interamente assorbito nello sviluppo di The Elder Scrolls Online.

Di seguito il testo integrale della mail interna, ottenuta da IGN, mandata da Matt Booty, capo degli Xbox Game Studios. Vale la pena leggerla attentamente perché attribuisce la necessità di questi tagli a una necessità di concentrarsi su titoli di successo e proprietà intellettuali molto amate dal pubblico.

"Oggi condivido i cambiamenti che stiamo apportando ai nostri team in Bethesda e ZeniMax. Questi cambiamenti si fondano sulla necessità di dare la priorità ai titoli ad alto impatto e ad ulteriori investimenti nel portafoglio di giochi di successo di Bethesda che avete coltivato nel corso di molti decenni. Per potenziare queste proprietà intellettuali e per crearne di nuove, è necessario esaminare l'intera azienda per identificare le opportunità meglio posizionate per il successo. Questa ridefinizione delle priorità di titoli e risorse significa che alcuni team saranno riallineati ad altri e che alcuni dei nostri colleghi ci lasceranno.

Ecco le modifiche che entreranno in vigore:

Arkane Austin – Questo studio chiuderà e alcuni membri del team si uniranno ad altri studi per lavorare su progetti diversi in tutta Bethesda. Arkane Austin ha una grande storia nella creazione di giochi innovativi e di grande impatto ed è un pedigree di cui tutti dovrebbero essere orgogliosi. L'aggiornamento di Redfall appena uscito sarà l’ultimo poiché termineremo lo sviluppo del gioco. Il gioco e i suoi server rimarranno online per il divertimento dei giocatori e forniremo offerte di recupero ai giocatori che hanno acquistato il DLC Hero.

Alpha Dog Studios – Anche questo studio chiuderà. Apprezziamo la creatività del team nel portare Doom a nuovi giocatori. Mighty Doom chiuderà il 7 agosto e disattiveremo la possibilità per i giocatori di effettuare acquisti nel gioco.

Tango Gameworks – Anche Tango Gameworks chiuderà. Siamo grati per il loro contributo a Bethesda e ai giocatori di tutto il mondo. Hi-Fi Rush continuerà a essere disponibile per i giocatori sulle piattaforme su cui è già uscito.

Roundhouse Games – Il team di Roundhouse Games si unirà a ZeniMax Online Studios (ZOS). Roundhouse ha svolto un ruolo chiave in molti dei nostri recenti lanci di giochi e portarli in ZOS per lavorare su The Elder Scrolls Online significherà che possiamo fare ancora di più per far crescere il mondo che milioni di giocatori chiamano casa.

Con questo consolidamento dei team dei nostri studi Bethesda, in modo da poter investire più approfonditamente nel nostro portafoglio di giochi e nuove IP, verrà eliminato anche un piccolo numero di ruoli in team editoriali e aziendali di Bethesda. Coloro i cui ruoli saranno interessati verranno informati oggi e vi chiediamo di trattare i vostri colleghi in partenza con rispetto e compassione. Forniremo il nostro pieno supporto a coloro che sono interessati dalle notifiche di oggi e durante le loro transizioni, comprese le indennità di fine rapporto previste dalle leggi locali.

Questi cambiamenti non riflettono la creatività e l’abilità delle persone di talento di questi team o i rischi che hanno corso per provare cose nuove. Riconosco che questi cambiamenti sono dannosi anche per i vari team di supporto di ZeniMax e Bethesda che immettono i nostri giochi sul mercato. Stiamo prendendo queste decisioni difficili per creare la capacità di aumentare gli investimenti in altre parti del nostro portafoglio e concentrarci sui nostri giochi prioritari.

Bethesda rimane uno dei pilastri fondamentali di Xbox con un ampio portfolio di giochi straordinari e community fiorenti. Guardando al futuro, c’è un’impressionante line-up di giochi all’orizzonte. Solo nel 2024 abbiamo Starfield Shattered Space, Fallout 76 Skyline Valley, Indiana Jones e The Great Circle e Golden Road di The Elder Scrolls Online. Mentre allineiamo i nostri piani e le nostre risorse per prepararci al meglio al successo in questo settore complesso e in evoluzione, i nostri team di Arkane Lyon, Bethesda Game Studios, id Software, MachineGames, ZeniMax Online Studios e i team editoriali e aziendali di Bethesda saranno ben posizionati per costruire nuove IP, esplorare nuovi concetti di gioco ed espandere i nostri franchise esistenti".

Il co-direettore creativo di Arkane Lyon, Dinga Bakaba, ha criticato fortemente i tagli, definendoli "assolutamente terribili". "A tutti i dirigenti che leggono, un amichevole promemoria che i videogiochi sono un'industria culturale e di intrattenimento e che il vostro compito come azienda è prendervi cura dei vostri artisti/intrattenitori e aiutarli a creare valore per voi. Grandi studi di sviluppo stanno tramontando davanti ai nostri occhi, ed è un f*****o colpo allo stomaco".

La parte di questo annuncio che sta lasciando più furenti i fan è senza dubbio quella legata a Tango Gameworks, autori di quello che molti considerano il miglior titolo in esclusiva Xbox degli ultimi anni, Hi-Fi Rush. Se c'era uno studio che proprio non meritava questo destino erano loro. Ora attendiamo il commento delle alte cariche di Xbox e Microsoft per scoprirne di più.

