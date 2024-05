La squadra esports di Grosjean entra nel Team Vitality per competere su Rennsport

Dopo la presentazione dei suoi nuovissimi team di StarCraft II e Tekken , il Team Vitality dà ora il benvenuto al nono gioco nella sua organizzazione: il titolo sim racing Rennsport. Il roster del Team Vitality Rennsport è composto da giocatori di talento che in precedenza hanno gareggiato per R8G Esports, il team fondato da Romain Grosjean . Piena di ambizione, la squadra sarà la risorsa chiave del club francese per la Esports World Cup (EWC) di quest'estate ed è pronta a competere nelle sue prime gare all'ESL R1 il 17 maggio.

Il nuovo roster del Team Vitality è costituito da una formazione formidabile che ha già ottenuto un notevole successo sotto lo stendardo R8G Esports. La nuova formazione del Team Vitality sarà supportata dagli ingegneri di R8G Esports, dallo staff delle prestazioni e da Romain Grosjean, l'ex pilota di Formula 1, che rimarrà come mentore dei piloti.

Fin dalla sua nascita nel 2023, il circuito competitivo di Rennsport è stato dominato dai giocatori di questo roster. Si sono distinti classificandosi secondi nel campionato primaverile e vincendo quello autunnale. Inoltre, l'eccezionale prestazione di Marcell Csincsik nella stagione primaverile lo ha portato a vincere da solo il campionato piloti.

Questa squadra ha un DNA prestazionale coltivato da Romain Grosjean, il fondatore del team ed ex pilota francese di F1 che attualmente rappresenta la Francia nella IndyCar e vanta un impressionante track record di 179 partenze in F1 con 10 podi.

“È un onore unirsi al circuito delle corse simulate con un team dall'alto potenziale come R8G Esports. Poter entrare a far parte di una squadra francese come parte del nostro sviluppo internazionale è un vero colpo. Insieme, speriamo di continuare a posizionare il Team Vitality in cima ai podi. L'ESL R1 sarà un buon inizio per i viaggio che ci porterà alla Coppa del mondo degli esports di quest'estate!” ha detto Fabien Devide, presidente del Team Vitality.

Composizione del roster

Thibault Cazaubon: un talento francese di 22 anni nel sim racing, ha fatto il suo debutto professionale nel 2017, dopo aver giocato solo per un anno. Competente su piattaforme come Rennsport, rFactor2, Raceroom, iRacing e ACC, Cazaubon ha conquistato il campionato francese iRacing GT 2019 all'inizio della sua carriera. I suoi successi degni di nota includono il fatto di far parte della squadra vincitrice del Campionato mondiale ESL R1 Team 2023. Nel 2024, Cazaubon si è assicurato il secondo posto nella Porsche Esports Supercup Germany e ha conquistato il titolo di vicecampione europeo della Sim Formula. La rapida ascesa di Thibault Cazaubon e i continui piazzamenti sul podio sottolineano il suo talento e la sua determinazione nel mondo altamente competitivo del sim racing.

Erhan Jajovski: esperto di sim racing della Macedonia del Nord, ha iniziato il suo viaggio nel gaming nel 2015, diventando professionista nel 2019. Competente su più piattaforme, tra cui Rennsport, rFactor2, Raceroom, ACC e iRacing, Jajovski ha ottenuto il riconoscimento come finalista nel 2019 alla competizione per i giocatori più veloci del mondo. Si è particolarmente distinto nel 2021, assicurandosi il titolo di vicecampione mondiale di Formula E Accelerate. Nel 2023, Jajovski ha trionfato nella categoria GTE alla 24 Ore Virtuale di Le Mans e ha giocato un ruolo fondamentale nella vittoria della sua squadra al Campionato del mondo ESL R1. A 28 anni, gli impressionanti risultati di Erhan Jajovski mettono in luce il suo talento e la sua coerenza nel mondo competitivo delle corse, consolidando la sua reputazione come uno dei migliori contendenti sulla scena globale.

Jiri Toman: talento di 26 anni delle corse dalla Repubblica Ceca, è passato alle corse professionistiche nel 2020, dopo aver giocato dal 2011. I momenti salienti di Toman includono la vittoria del titolo LMP2 del Campionato Virtual Endurance 2021 e del Campionato Europeo SimRacing 2022. Inoltre, ha contribuito alla vittoria della sua squadra al Campionato mondiale ESL R1 del 2023. Nel 2024, Toman ha dimostrato la sua versatilità e abilità su più piattaforme ottenendo un podio nella Porsche Cup Germany.

Marcell Csincsik: prodigio ungherese di 25 anni delle corse, è emerso sulla scena dopo il suo debutto nei videogiochi nel 2008. Nel 2023, ha inciso il suo nome nella storia conquistando il primo campionato mondiale piloti ESL R1, diventando il primo Campione del mondo di sim racing con ESL. Il suo talento eccezionale è stato ulteriormente evidenziato ottenendo due vittorie in Formula E Accelerate nel 2023, dimostrando il suo dominio negli sport motoristici virtuali.

Kylian Drumont (pilota di riserva): un sensazionale francese di 19 anni, è entrato nel mondo delle corse nel 2021, dopo il suo debutto nel 2020. Specializzato in Gran Turismo e Rennsport, Drumont è rapidamente diventato famoso. Nel 2022, ha vinto sia il Gran Turismo World Series Showdown sia il Campionato mondiale Manufacturers Cup. L'anno successivo, ha conquistato il titolo olimpico GT7 Esports Sim Racing. La rapida ascesa e le vittorie impressionanti di Drumont evidenziano il suo talento naturale e la sua dedizione alle corse.

Rennsport è l'unico titolo di simracing ad essere rappresentato all'EWC 24 quest'estate. Il Team Vitality, una delle dodici squadre che gareggiano in Rennsport, mira a rivendicare il titolo di campioni nella Coppa del mondo di eSport. Le fasi di qualificazione inizieranno con la ESL R1 a maggio, quando il roster gareggerà per la prima volta sotto i colori gialloneri. La Esports World Cup Foundation ha annunciato che il premio in denaro totale per la prima edizione sarà di oltre 60 milioni di dollari.

-di Riccardo Lichene