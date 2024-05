Counter Strike 2: ecco i nuovi campioni della ESL Pro League

Dopo aver vinto anche durante la stagione 18 della ESL Pro League, i Mouz hanno messo in mostra la loro abilità e determinazione durante tutto il torneo per vincere un altro trofeo EPL. Rivendicando l'ambito titolo, l'organizzazione tedesca ha portato a casa 170mila dollari del montepremi totale di 750mila e un invito diretto alla fase a gironi dell'Intel Extreme Masters (IEM) Colonia 2024.

Inoltre, la squadra ora aggiunge la seconda vittoria nella corsa per assicurarsi Intel Grand Slam V nel tentativo di diventare la prima squadra a vincere tre ESL Pro Tour (EPT) Masters e un torneo EPT Championship nell'arco di dieci competizioni consecutive. La squadra che riuscirà a farlo non solo otterrà il premio in denaro di un milione di dollari e gli iconici lingotti d'oro, ma inciderà anche il proprio nome nella storia di Counter-Strike.

La stagione 19 dell'EPL ha registrato un picco di spettatori di oltre 376mila secondo Esportscharts. Inoltre, gli ultimi tre giorni del torneo si sono giocati di fronte a un pubblico dal vivo, con fan provenienti da 40 paesi diversi riuniti a Malta per vivere il culmine dell'azione.

Fase a gironi

La diciannovesima stagione della più grande lega di Counter-Strike al mondo è iniziata il 23 aprile, quando le 32 squadre concorrenti sono state divise in quattro gironi da otto. Le prime quattro di ogni girone sarebbero arrivate ai playoff, con le vincitrici del girone che si sarebbero qualificate direttamente ai quarti di finale.

Nella prima settimana della stagione di campionato, il terreno era pronto per le squadre dei Gruppi A e B che si sono scontrate nel tentativo di assicurarsi uno dei 16 posti nei Playoff. Nel Gruppo A, la squadra danese degli Astralis e il roster francese di 3DMAX si sono scontrati nel girone superiore, con i danesi che alla fine sono stati i primi a rivendicare il loro posto nella fase finale del torneo senza perdere una sola mappa. Anche FaZe Clan e Virtus.pro si sono assicurati i biglietti per i playoff, vincendo rispettivamente le finali del girone medio e del girone inferiore.

Nel frattempo, anche la competizione nel Gruppo B si stava scaldando, con il Team Vitality rimasto imbattuto e in testa al proprio girone. MongolZ, BetBoom Team e G2 Esports sono arrivati dal secondo al quarto posto, accedendo così ai playoff.

Durante la seconda settimana è arrivato il momento per le squadre dei Gruppi C e D di mostrare le proprie abilità e dimostrare il proprio valore. Nel Gruppo C, i Mouz hanno avuto grande successo e ne sono usciti imbattuti, con il Team Liquid che ha conquistato il secondo posto. Anche i GamerLegion sono riusciti ad avanzare ai playoff attraverso il girone centrale, così come i Monte attraverso il girone inferiore.

Anche nel girone D la battaglia è stata accesa, con tanti turni ravvicinati. Alla fine, tuttavia, I Complexity sono stati i primi a prevalere, con Natus Vincere, BIG e FlyQuest che hanno completato la classifica dei primi quattro e hanno conquistato i posti finali dei playoff.

Playoff

I playoff si sono svolti dal 7 al 12 maggio e hanno visto le migliori 16 squadre competere in un girone a eliminazione diretta per un posto nella finale. Alla fine del secondo giorno erano rimaste solo otto squadre, tra cui i vincitori della stagione 17 dell'EPL, i FaZe Clan, e i campioni dell'IEM Colonia 2023, i G2 Esports. Nonostante una corsa impressionante da parte di entrambe queste squadre, i loro viaggi sono stati interrotti nei quarti di finale rispettivamente dal Team Vitality e dai campioni in carica dell'EPL, i Mouz.

Le semifinali hanno visto Astralis confrontarsi con il Team Vitality e Mouz contro Complexity nella prima apparizione in assoluto in una semifinale della EPL di quest'ultima squadra. In un'impressionante dimostrazione di resilienza quando le tensioni erano al massimo, sia il Team Vitality che Mouz sono riusciti a battere i loro avversari per assicurarsi i loro meritati posti nella Grand Final.

Il Team Vitality ha messo a segno una prestazione particolarmente notevole contro gli Astralis nelle semifinali, vincendo ai tempi supplementari nella seconda partita e sfruttando il ritrovato slancio per assicurarsi la vittoria in gara 3.

Gran finale

I campioni in carica della EPL hanno iniziato la prima partita alla grande su Inferno, prendendo slancio e raggiungendo il 9-3 all'intervallo con poca resistenza. Nonostante alcuni buoni round nel secondo tempo, il Team Vitality non è riuscito a riprendersio e i Mouz alla fine hanno ottenuto la vittoria con un punteggio di 13-9.

La gara 2 è iniziata con un vantaggio iniziale di 2-0 per il Team Vitality, ma i Mouz hanno rapidamente invertito la rotta, assicurandosi ancora una volta un vantaggio di 9-3 all'intervallo. La resilienza del Team Vitality ha brillato con le vittorie consecutive nei round 14 e 15, ma non è stata sufficiente per impedire ai Mouz di chiudere la partita 13-8.

A questo punto, i Mouz erano inarrestabili e il loro dominio è continuato in gara 3, perdendo solo due round nel primo tempo e tre nel secondo. Nonostante Mathieu "ZywOo" Herbaut del Team Vitality abbia messo in campo una delle sue migliori prestazioni in LAN, l'organizzazione francese non è stata all'altezza e sono stati i Mouz ad assicurarsi il titolo di campioni per la seconda stagione consecutiva.

"É fantastico essere di nuovo", ha detto Jimi "Jimpphat" Salo dei Mouz. "Significa molto. È passato molto tempo dall'ultima volta che abbiamo vinto, quindi è bello vincere di nuovo un trofeo di livello 1, soprattutto con questa squadra. È incredibile che abbiamo vinto”.

Con la loro meritata vittoria, i Mouz hanno portato a casa il primo premio da 170mila dollari, la qualifica per l'IEM di Colonia e un passo avanti importante verso la conquista del Grand Slam V.

Inoltre, Kamil "siuhy" Szkaradek dei Mouz è stato insignito del premio EPT MVP per la sua prestazione eccezionale e ha dichiarato: “Siamo arrivati a questo torneo molto carichi e la forma che abbiamo mostrato qui è stata sorprendente. Posso solo fare bene con i miei compagni di squadra che giocano altrettanto bene, quindi grazie mille a loro”.

L'ESL Pro Tour per Counter-Strike continua con IEM Dallas 2024 dal 27 maggio al 2 giugno, dove 16 squadre internazionali di punta si sfideranno durante il 100° evento IEM.

-di Riccardo Lichene