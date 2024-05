NBA: ecco il top player che ora è tra i migliori al mondo di Overwatch 2

Questo vuol dire non solo che gioca a livello competitivo allo sparatutto Blizzard ma che è anche parecchio bravo visto l'impegno di tempo ed energie che ci vuole per raggiungere e restare nella classifica dei 500 migliori giocatori al mondo di un determinato ruolo. Tutto questo, è opportuno ricordarlo, mentre la sua squadra si sta giocando il campionato in NBA.

Dall'immagine pubblicata sul suo Instagram, poi, possiamo dedurre che il traguardo è stato raggiunto non da un pc da gaming fisso con l'ultima scheda video disponibile, bensì da un computer portatile, non il setup ideale per competere a questi livelli. Nonostante le difficoltà, Don?i? è riuscito a raggiungere la vetta del competitivo di Overwatch senza compromettere la sua carriera in NBA, un'impresa davvero non da tutti.