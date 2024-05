Assassin's Creed va in Giappone con Shadows: ecco i trailer e le novità

Assassin's Creed Shadows si è finalmente mostrato con un primo trailer in computer grafica, senza gameplay, per introdurre al mondo i personaggi principali, l'ambientazione e un'ombra di trama del tanto atteso capitolo ambientato in Giappone della saga Ubisoft.

É chiaro fin da subito che i protagonisti saranno due: Naoe, un'assassina shinobi, e Yasuke, un samurai nero arrivato in Giappone quando il paese ha aperto i suoi confini. Dopo essere stata addestrata come Assassina shinobi nella provincia di Iga, Naoe affronterà "un viaggio alla scoperta del Giappone in cerca di vendetta nel tentativo di mantenere una promessa impossibile" si legge sul sito di Ubisoft che, descrive Yasuke come "un abile samurai, alla ricerca di un nuovo scopo affrontando i demoni del suo passato.

L'ambientazione è di certo il punto forte del gioco. Nel Giappone feudale di Assassin's Creed Shadows, infatti, i giocatori potranno esplorare città fortificate, porti fiorenti, santuari silenziosi e paesaggi affascinanti. In più sappiamo che ci sarà un meteo variabile e un ciclo stagionale.

Dal trailer possiamo anche ipotizzare quelle che saranno le caratteristiche principali dei due approcci all'assassinio che offriranno i due personaggi. Naoe, agile e furtiva shinobi, userà rumori, luci e ombre per confondere i nemici e sfruttare l'ambiente a suo vantaggio. Il suo obiettivo sarà quello di eliminare le guardie utilizzando kunai, shuriken e fumogeni, e infiltrarsi nelle basi nemiche sfruttando il rampino e la corsa acrobatica, per poi assassinare l'obiettivo grazie alla lama celata.

Nei panni di Yasuke, invece, il combattimento sarà più orientato all'action con colpi di katana, parate e altri elementi classici. Il suo punto forte sarà il vasto arsenale di armi a disposizione oltre la katana come il kanab?, gli archi, la naginata e tante altre. Ora non resta che aspettare il Summer Games Fest dove, probabilmente, potremo dare un primo sguardo al gameplay.