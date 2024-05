MGWCMX: gli ospiti, il programma e le sorprese della Milan Games Week e Cartoomics 2024

Milan Games Week & Cartoomics , l'evento organizzato da Fiera Milano con Fandango Club Creators, ha appena presentato la sua edizione 2024. Tra gli ospiti già confermati che incontreranno i fan nella tre giorni meneghina ci sono Shinji Mikami , il leggendario autore di Resident Evil, Neil Newbon , attore inglese noto per aver interpretato il carismatico Astarion in Baldur’s Gate 3 e Jason Aaron, sceneggiatore di fama mondiale noto soprattutto per le opere edite da Marvel Comics.

I biglietti sono già disponibili su milangamesweek.it e, ad attendere tutti coloro che acquisteranno un biglietto entro il 31 agosto, ci sarà una speciale promozione che include un abbonamento Premium mensile a Crunchyroll e la possibilità di partecipare all’estrazione di una console tra una tra PlayStation 5 Slim, una Xbox Series X e una Nintendo Switch OLED.

Simone Di Meo, illustratore e copertinista celebrato in tutto il mondo, è l'autore della locandina ufficiale della manifestazione. L’artista ha realizzato l’artwork esplorando il tema dell’intelligenza umana, confermando di essersi concentrato su quello che per lui è la forza dell’umanità: “L’illustrazione rappresenta due artiste immerse nel processo creativo. La prima è intenta a creare e immaginare nuovi mondi e universi utilizzando una tavoletta grafica la seconda legge e offre spunti di sinergia attraverso la condivisione con l’altra artista".

Tantissime le novità che anche quest’anno si pongono l’obiettivo di riempire i padiglioni 9, 11, 13 e 15 e l’Auditorium di Fiera Milano (Rho) dal 22 al 24 novembre 2024. Come ogni anno, ospiti esclusivi saranno presenti durante tutte le giornate. Direttamente dagli USA per tutti gli appassionati di supereroi e non solo, sarà presente anche Jason Aaron, autore Marvel Comics, noto per la serie Thor: God of Thunder, diventata punto di riferimento per l’adattamento cinematografico del dio asgardiano ad opera dei Marvel Studios e considerata una vera rivoluzione all’interno del panorama fumettistico, grazie all’introduzione di Jane Foster nel ruolo della Potente Thor. Rientrando sul suolo Europeo, invece, arriverà da Madrid l’autore Pepe Larraz, artista di punta Marvel, noto per la miniserie House of X e per le saghe del mondo di Star Wars dedicate al Jedi Kanan Jarrus.

Per gli appassionati del mondo anime giapponese sarà presente Takahiro Yoshimatsu. L’animatore che ha lasciato il segno in serie iconiche come Dragon Ball, Hunter x Hunter, Trigun, Overlord e Slayers, metterà la sua quarantennale esperienza sul campo a disposizione del pubblico, ripercorrendo una carriera che lo ha portato a lasciare un’impronta significativa nell’industria, in qualità di direttore delle animazioni, animatore chiave e disegnatore degli storyboard.

Per concludere le novità appena annunciate, tra gli ospiti d’onore della kermesse meneghina figurerà Shinji Mikami, celebre autore di videogiochi riconosciuto in tutto il mondo per aver creato gli iconici universi di Resident Evil e The Evil Within. Direttamente dalla Polonia, invece, sarà presente Bartosz Sztybor, Comic Book and Animation Narrative Director in CD Projekt RED, studio di sviluppo di videogiochi diventato celebre grazie al successo di The Witcher. Tra le opere più recenti dell’autore polacco, non può non essere menzionato Cyberpunk: Edgerunners, l’anime di successo di cui è stato scrittore. Infine, direttamente dall’Inghilterra, sarà presente all’edizione 2024 di MGWCMX anche Neil Newbon, attore carismatico noto per il suo ruolo di Elijah Kamski nel videogioco Detroit: Become Human, ma soprattutto per la sua recente interpretazione nei panni di Astarion, tra i protagonisti più amati di Baldur’s Gate 3, videogioco dell’anno nel 2023 che ha permesso a Newbon di portare a casa un Game Award per la migliore interpretazione.

Fiera Milano, a Rho, offrirà un totale di 78.000 mq di intrattenimento divisi tra padiglioni, cinema e un'area espositiva esterna. La mappa dell’evento sarà declinata in distretti a tema, come l’ormai classica area Studios che ospiterà il meglio dell’entertainment tra le principali community di costuming e impersonator; Electric Town, lo spazio dedicato al mondo e alla cultura orientali, tra manga, anime, food e gadget e una Gaming Zone con centinaia di console per il free play. A questi, si sommano nuovi spazi destinati a show, talk e panel, distribuiti su 6 differenti palchi che si aggiungeranno al Central Stage, posizionato per dominare le enormi arene dell’Esportshow, l’area ImagiNation dedicata all’universo dei fumetti, dell’illustrazione e delle fiction, l’area Unplugged pensata per i tanti giochi da tavolo, di carte e di ruolo e il Creators World che permetterà ai fan partecipanti di incontrare le proprie star di Twitch, Youtube e TikTok preferite.

Torna, per una seconda edizione e con un nuovo format il Fantasticon Film Fest, il grande festival di MGWCMX dedicato al cinema, alle serie del fantastico e all’animazione. Il programma, in via di definizione, prevede proiezioni, masterclass e panel ospitati nell’accogliente e spettacolare Auditorium di Fiera Milano, situato accanto al padiglione 9 e trasformato per l’occasione in MGWCMX Theater, accessibile liberamente per tutti i possessori del biglietto della manifestazione.

La manifestazione aprirà le sue porte al pubblico da venerdì 22 a domenica 24 novembre e i biglietti sono già disponibili su milangamesweek.it, con diverse opzioni su misura in base alle esigenze di ogni fan. Oltre alle classiche formule standard del biglietto giornaliero intero o ridotto (dai 6 ai 10 anni) e dell’abbonamento 3 giorni, è previsto anche il bundle “Porta un amico”, che consiste in due biglietti interi a un prezzo speciale. Anche quest’anno, inoltre, sarà possibile acquistare tre livelli di biglietti limitati con vantaggi esclusivi: il biglietto raro, il biglietto epico e il biglietto leggendario.

-di Riccardo Lichene