Ecco come seguire il Pokémon Special Championship Bologna, i nazionali 2024 di VG, GCC e GO

La stagione competitiva di Pokémon 2024 entra nel vivo e fa tappa direttamente in Italia. Il 1° e il 2 giugno, infatti, gli allenatori dei videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto e i giocatori di Pokémon GO e del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, avranno l’occasione di aggiudicarsi preziosi Championship Point presso il padiglione 20 di Bologna Fiere. Durante questo speciale evento, infatti, i player di tutto il mondo si scontreranno per riuscire a conquistare un invito ai Campionati Mondiali di Pokémon che si terranno alle Hawaii, il prossimo agosto.

Si tratta di appuntamento davvero imperdibile dedicato ai veri appassionati che potranno trascorrere un weekend in compagnia dei propri Mostri Sascabili preferiti anche online. Durante tutto il fine settimana, infatti, la competizione verrà trasmessa in streaming sul canale Twitch Cydonia_Chiara dalle 8:00 alle 20:00 sia di sabato, sia di domenica. Per tutti i partecipanti all’evento, inoltre, sarà presente una Fun Area pensata per i giocatori casual e i più piccoli, dove oltre a disegni, origami, giochi da tavolo e sfide con il Gioco di Carte Collezionabili, tutti potranno provare i videogiochi Pokémon di svariate generazioni.

Come di consueto, le competizioni si divideranno nelle seguenti categorie: junior (nati dal 2012 in poi), senior (nati dal 2008 al 2011 compreso) e master (nati fino al 2007 compreso) e potranno partecipare tutti i giocatori in possesso di un ID allenatore registrato al Club Allenatori di Pokémon. Il torneo verrà giocato secondo i formati ufficiali del programma Play! Pokémon e seguendo il Regolamento G, con in palio 200 Championship Point per il primo classificato, 160 per il secondo finalista e 130 per la Top 8. Il vincitore del torneo, inoltre, otterrà un invito diretto alla finale dei Campionati Mondiali a Honolulu, nelle isole Hawaii. Lo scorso anno, lo Special italiano si è svolto a Torino, con un totale di ben 582 giocatori partecipanti nella categoria Master, tra i quali il Campione Nico Davide Cognetta che ha affrontato Simone Sanvito in una finale tutta tricolore!

Il Pokémon Special Championship di Bologna sarà l’ultimo grande evento della stagione competitiva europea e rappresenterà un’occasione imperdibile sia per gli Allenatori italiani a caccia di punti, sia per i moltissimi appassionati che avranno modo di passare un intero fine settimana in compagnia dei propri Pokémon preferiti. L’appuntamento sarà sabato 1 e domenica 2 giugno a Bologna Fiere e online, sul canale Twitch Cydonia_Chiara, dalle 8:00 alle 20:00 di entrambe le giornate.