Ecco i vincitori e i qualificati alla Coppa del Mondo degli Esport dal DreamHack Dallas

"DreamHack Dallas ha dimostrato che tutto è davvero più grande in Texas, dalla nostra partecipazione ai nostri montepremi, all'area espositiva e alla programmazione", ha affermato Guy Blomberg, direttore degli eventi, DreamHack Festivals, Americas. "Dopo aver stabilito un record per il Nord Maerica lo scorso anno, il DreamHack Dallas ci è riuscito di nuovo e siamo entusiasti del continuo supporto di questa community e dei nostri fan in tutto il mondo."

DreamHack Dallas ha messo in palio più di 1,2 milioni di dollari in tornei esportivi e ha fatto da vetrina a una serie di sviluppatori indipendenti. I festeggiamenti non si fermano qui, poiché l'evento ritorna nella sua città natale di Jönköping, in Svezia, dal 13 al 16 giugno con DreamHack Summer, e negli Stati Uniti dal 4 al 6 ottobre con DreamHack Atlanta al Georgia World Congress Center.

I G2 Esports sollevano il 100° trofeo IEM davanti a una folla tutta esaurita

Dopo una settimana in cui le migliori squadre di Counter-Strike 2 del mondo si sono affrontate sulla scena mondiale, G2 Esports ha trionfato sul Team Vitality 2-1 conquistando il titolo dell'Intel Extreme Masters (IEM) davanti a un'arena esaurita.

I G2 si sono fatti strada attraverso il girone nonostante un cambio di roster che ha portato la star nordamericana preferita dalla folla Jake "Stewie2K" Yip a unirsi alla squadra. Il leader del gioco Nikola "NiKo" Kova? e il suo roster si sono vendicati del Team Vitality, che aveva sconfitto i G2 all'inizio del torneo, in una partita con due mappe dei tempi supplementari.

"Non penso che si possa avere una trama migliore di quella che ha avuto Jake qui", ha detto NiKo. "In qualche modo abbiamo vinto. Nessuno sa come, ma ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta". “Non so cosa dire”, ha aggiunto Stewie2K, le cui ultime vittorie in LAN Counter-Strike negli Stati Uniti sono arrivate con il Team Liquid all’IEM Chicago e al DreamHack Masters Dallas nel 2019. “Sono tornato. Sto tremando dentro". Ilya "m0NESY" Osipov si è guadagnato il titolo di MVP dell'ESL Pro Tour per la sua prestazione nella finale.

La Overwatch Champions Series incorona il suo primo campione

Domenica, il Team Falcons e i Crazy Raccoon hanno dato spettacolo nella lotta per ottenere la prima vittoria nella storia del nuovo circuito competitivo di Overwatch: la OWCS. I Falcons, che hanno dominato la competizione a Dallas fino a una tesa vittoria per 3-2 sui Crazy Raccoon nella finale del girone superiore, si sono scontrati di nuovo con l'organizzazione giapponese dopo la vittoria per 3-0 di Crazy Raccoon su Spacestation nella finale del girone inferiore. Il Team Falcons e i Crazy Racoon si sono affrontati ancora una volta alla pari durante lo scontro, i secondi che si sono vendicati della precedente sconfitta vincendo per 4-2 e rivendicando il trofeo del primo Major.

Joona “Serral” Sotala brilla su StarCraft II

Dopo tre giorni intensi di scontri ed eliminazioni, Cho "Maru" Seong-ju del Team Vitality e Joona "Serral" Sotala dei Basilisk si sono affrontati nelle finali del torneo di StarCraft II del DreamHack Dallas. La serie serrata di partite si è conclusa con Serral in testa, che ha fruttato al nativo finlandese il suo decimo titolo internazionale nell'ESL Pro Tour e la parte del leone del montepremi da 100mila dollari . Serral, insieme a Maru e ai semifinalisti Park "Dark" Ryung-woo (Talon Esports) e Li "Oliveira" Peinan (DKZ Gaming), si affronteranno nuovamente alla Coppa del mondo degli esports di questa estate.

Ecco chi si è qualificato per la Esports World Cup

Il DreamHack Dallas ha ospitato diverse qualificazioni per la Coppa del mondo degli esports, con giocatori di Tekken 8, EA Ssports FC, Street Fighter 6, Fortnite e altri titoli che si sono guadagnati un posto per l'evento di questa estate a Riyadh, in Arabia Saudita.

EA Sports FC

Emre “EmreYilmaz” Yilmaz (Vincitore)

Manuel “Manuel” Bachoore

Fortnite

Team Falcons (Vincitore)

Agente di gioco

Karmine Corp

Eroico

Fnatico

Big

Tekken 8

Nakayama “NOBI” Daichi (Vincitore)

Hyunho “Rangchu” Jung

Jae Hyun “CBM” Kim

Jaegyun “Mulgold” Han

Arslan “Arslan Ash” Cenere

Alexandre “AK” Laverez

Muhammad "Farzeen" Farzeen

Arja “Sephiblack” Gamoori

Street Fighter 6

Tsunehiro "gachikun" Kanamori (Vincitore)

Benjamin "Problem X" Simon

Arman “Fenomeno” Hanjani

Zhen “Zhen” Kuang

Saul “MenaRD” Mena

Yuk "Chris Wong" Cheung Wong

Du “NuckleDu” Dang

Li-Wei “Re del petrolio” Lin

Il campionato regionale $ 130.000 di Magic: The Gathering ha dato il benvenuto a quasi 1.300 giocatori

Oltre 1.280 giocatori si sono riversati nell'area dedicata ai giochi di carte collezionabili del DreamHack per partecipare al campionato regionale statunitense di Magic: The Gathering. Quattro giocatori sono arrivati imbattuti all'inizio della giornata finale del torneo, ma nessuno è uscito indenne alla fine, con ogni membro dei primi otto che ha subito almeno una sconfitta prima dell'inizio dei quarti di finale. Adam Weiss, Chris Barone, Newton Cheng, Kyle Moran, Jason Ye, Charles Eiler, Jack Doucet e London Glenn sono arrivati in top 8 ma è toccato a Weiss e Barone contendersi il titolo dopo le loro vittorie rispettivamente su Cheng e Moran in semifinale. Weiss, con un mazzo Gruul Aggro, ha sconfitto Barone e il suo mazzo Boros Convoke conquistando il primo posto nel torneo e la parte del leone del montepremi da 130mila dollari.

-di Riccardo Lichene