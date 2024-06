Cambia tutto con Modern Horizons 3? - l'analisi

No, Modern Horizon 3 non romperà il formato , Sì, Modern Horizons 3 farà arrabbiare un po' di persone ma, secondo noi, per i motivi giusti. Come nel capitolo precedente di questa serie di set, le carte presenti anche in questa terza edizione sono forti, dal Labirinto di Ugin passando per la Messaggera dei Mari, ci sono magie che diventeranno obbligatorie non solo in Modern ma in Commander e in tanti altri formati.

Quello che la Wizards of the Coast è riuscita a fare, però, è stato dare un fortissimo scossone al meta competitivo per liberare dalla prigione dell'inefficienza archetipi, sinergie e strategie in modo da renderli il più efficienti possibile. Oltre ad aver fatto uscire un altro dei set più divertenti da draftare di sempre, i designer di Magic si sono fatti coraggio e sono andati a intervenire per fornire ai giocatori più diversi delle risposte concrete ai mazzi più dominanti e alle strategie più oppressive.

Prendete la Luna d'Inverno per esempio, il suo effetto impedisce ai giocatori di invadere il campo con terre non base, sfetchare all'infinito e rampare come disperati. Non è una carta oppressiva, è forte ma non assurda e, soprattutto, allunga le partite e con loro le possibilità di forgiare un contrattacco. Continuiamo con Nadu, Saggezza Alata, un motore incredibile per tutti i mazzi Simic che ringrazieranno questo set per essere stati messi in condizioni di cavarsela.

L'unico punto dolente, secondo noi, potrebbero essere gli Eldrazi che, in Modern Horizons 3, sono piuttosto oppressivi se entrano. E qui sta l'inghippo, perché è piuttosto improbabile che entrino ma se un giocatore fa di tutto per destreggiarsi e mettere sul campo di battaglia il nuovo Emrakul a costo 12, forse è giusto che sia ricompensato per i suoi sforzi. Modern Horizons 3 ci è sembrato onesto, un passo nell'inevitabile direzione del power creep, ma comunque un' aggiunta che va a migliorare l'esperienza di chi gioca.

Un capitolo a parte andrebbe va fatto per quello che riguarda i costi di questa espansione. Wizards sa che MH2 è stato uno dei prodotti più venduti della sua storia e vorrebbe certamente replicare con la terza edizione. Questo, però, non giustifica un prezzo di 100 euro superiore a quello dei box delle espansioni "normali". Si, lo scopo dei set Horizons è quello di rivoluzionare i formati che non hanno rotazione, e lo fanno creando una suite di carte progettate per diventare delle staple. Di conseguenza, quelle carte tendono ad essere preziose e mantenere il loro valore per molto tempo. Non abbiamo una soluzione a portata di mano ma ci saremmo aspettati dei prezzi più umani per un'espansione che cambierà di così tanto le serate Magic di così tante persone.

-di Riccardo Lichene