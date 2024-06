Geng, prima volta i coreani campioni di Valorant

Il weekend appena trascorso di Valorant ha raccontato di due importanti novità per il tactical shooter di Riot Games: una competitiva e una più strettamente inerente il gioco. La prima è che per la prima volta in assoluto una squadra asiatica ha vinto un torneo internazionale di Valorant. Al Masters di Shanghai, secondo evento globale dopo quello di Madrid di Marzo, i Geng hanno superato in finale il Team Heretics, diventando la prima organizzazione asiatica a fregiarsi del titolo iridato da quando il videogioco competitivo è stato lanciato il 2 giugno 2020, in piena pandemia. Il trionfo dei Geng è arrivato alla seconda finale consecutiva disputata a livello internazionale su Valorant: ci avevano già provato a Madrid, sfiorando il risultato storico ma venendo sconfitti dai nordamericani Sentinels, anche in quel caso arrivando a Mappa 5.

Doppio titolo Riot Games

Per i Geng questa volta ha funzionato tutto quasi alla perfezione e consegnando loro un risultato che inserisce di diritto i Geng nella storia della scena esports, diventando la prima organizzazione a vincere un evento internazionale su entrambi i titoli Riot Games di punta, League of Legends e Valorant, nello stesso anno, per di più a pochi mesi di distanza l’uno dall’altro: l’MSI 2024 di LoL e adesso, appunto, il Masters Shanghai. Rimane per la squadra europea Heretics, sorpresa del torneo, una prestazione inaspettata che li ha condotti fino alla finale con un evento giocato sempre in crescendo, a cui però è mancata la zampata finale. Essere stati i primi ad arrivare a match point è stata solo un’illusione per l’Europa che già sognava il ritorno di un trofeo internazionale di Valorant nel Vecchio Continente. Ritrovata la fiducia, come ha sottolineato lo stesso coach dei Geng nella conferenza stampa post-partita, i coreani hanno poi lasciato appena sette round nelle due mappe successive agli Heretics, conquistando il primo titolo iridato globale. Tra pochi mesi i mondiali, i Champions, che si giocheranno proprio in Corea del Sud.

Dal Pc alle console

Il secondo annuncio riguarda il secondo lancio di Valorant nel mercato videoludico. perché se quattro anni fa si presentò agli utenti per Pc, oggi Riot Games ha deciso di offrire i propri servigi anche agli utenti console, da quelli Xbox a quelli PlayStation. Valorant sarà infatti presto disponibile in tutto il mondo su console a partire dal 14 giugno 2024 con una beta chiusa disponibile in Canada, Stati Uniti, Regno Unito, Europa e Giappone, per poi estendersi alle regioni rimanenti poco dopo. L'espansione di Valorant su console e l'imminente beta chiusa sono state annunciate al Summer Game Fest 2024 da Andy Ho e Arnar Gylfason, rispettivamente produttore esecutivo e direttore di produzione di Valorant, segnando un momento di notevole crescita verso il mercato per console per Riot Games. "Durante gli incontri in cui abbiamo deciso di portare Valorant su altre piattaforme, sapevamo già di dover offrire senza compromessi la stessa esperienza competitiva offerta ai giocatori su PC per anni: uno sparatutto a squadre tattico preciso", ha dichiarato Arnar Gylfason.

Sparare col pad

Riot Games ha sottolineato che non ci sarà alcun crossplay: gli utenti Pc non giocheranno mai insieme agli utenti console ma ha invece confermato che ci sarà un unico account che conserverà, a prescindere dal dispositivo utilizzato, i progressi e gli acquisti in-game. E per sparare? “Per offrire la stessa esperienza vissuta su PC, in cui sparare senza mirino è il metodo principale e il mirino è relegato a un supporto secondario, abbiamo sperimentato con numerosi adeguamenti e sensibilità del controller. È qui che entra in gioco la modalità Concentrazione, una nuova modalità di tiro che si comporta come quando si spara senza mirino, ma con una sensibilità meno marcata”. Uno dei punti di forza di Valorant rispetto ad altri titoli console è sicuramente la sua natura free-to-play, un richiamo non indifferente. Se verrà ben accolto dal pubblico lo scopriremo presto, forse già a fine mese con un evento ideato da Novo Esports che metterà di fronte vari content creator, guidati da Giorgio “Pow3r” Calandrelli, sul “nuovo” Valorant per console.