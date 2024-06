Nintendo Direct: ecco il gameplay di Metroid 4 e tante novità per Zelda e Super Mario

Nel corso dell’ultimo Nintendo Direct , Nintendo ha presentato un’ampia gamma di giochi in arrivo su Nintendo Switch nel 2024 e nel 2025, inclusi Metroid Prime 4: Beyond e The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, mostrati per la prima volta, e una nutrita selezione di titoli di terze parti.

Il trailer di Metroid Prime 4: Beyond ha dato uno sguardo in anteprima al gameplay di questa nuova avventura di Samus Aran, che atterrerà su Nintendo Switch nel 2025.





The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, in cui i giocatori vestono i panni della nobile principessa di Hyrule, Zelda, sarà invece disponibile dal 26 settembre 2024. Gli abitanti del regno stanno scomparendo, inghiottiti da strani squarci apparsi all'improvviso, e fra le vittime c'è anche un certo spadaccino. In questo nuovo titolo potrete unire le forze con una fata misteriosa e usare il potere del bastone di Tri per creare repliche, ovvero riproduzioni dei personaggi e degli oggetti in cui vi imbatterete nel mondo. Poi, potrete usare queste repliche per risolvere gli enigmi e sconfiggere i nemici.





Nintendo ha presentato anche Mario & Luigi: Fraternauti alla carica, un nuovissimo capitolo a tema marinaresco della serie di RPG dei Mario Bros., in arrivo il 7 novembre. I due fratelli tornano in azione in un nuovissimo capitolo della serie Mario & Luigi in cui saliranno a bordo dell’Isola Solcamari (parte nave e parte isola) per navigare attraverso il mondo di Elettria. Potrete controllare questo duo di baffuti eroi ed esplorare un vasto arcipelago con isole che spaziano da paradisi tropicali a indaffarate città. Lungo la strada incontrerete nuovi amici e vecchie conoscenze del Regno dei Funghi, come Peach e Bowser. Per portare a termine l'avventura dovrete fare affidamento sul legame che unisce Mario e Luigi così da avere la meglio in dinamici combattimenti a turni.





Super Mario Party Jamboree, il titolo della serie Mario Party più grande di sempre, sarà ambientato in un arcipelago paradisiaco, e sarà disponibile dal 17 ottobre 2024. Potrete giocare su cinque nuovi tabelloni e scoprire le scale mobili della Galleria arcobaleno, il tracciato del Circuito Giradado e l’Isola Goomba con il suo vulcano attivo, per citarne alcuni. Faranno il loro ritorno anche due tabelloni apparsi in capitoli precedenti. Il gioco includerà più di 110 minigiochi, la selezione più ampia nella storia della serie Mario Party, con sfide all’insegna dell’azione, gare d’ingegno e minigiochi con comandi di movimento. E non è tutto: fino a 20 giocatori possono sfidarsi online nella modalità Bowserathlon.





Il ritorno di Donkey Kong con Donkey Kong Country Returns HD, che oltre a una grafica in HD include i livelli aggiuntivi della versione per Nintendo 3DS, è previsto per il 16 gennaio 2025.





Nintendo World Championships: NES Edition è un titolo molto atteso che porta le emozioni dei tornei mondiali Nintendo degli anni '80 e '90 direttamente sulla Switch. Qui potrete affrontare più di 150 prove tratte da 13 classici per NES, e cimentarvi con le sfide di difficoltà “Leggenda”, che ti richiederanno, per esempio, di completare Super Mario Bros. dal mondo 1-1 al mondo 8-4 nel modo più breve possibile, o affrontare i fantasmi di altri giocatori di tutto il mondo nei Tornei Sopravvivenza. Nintendo World Championships: NES Edition sbarcherà su Nintendo Switch il 18 luglio.







La presentazione ha dato spazio anche a una nutrita selezione di titoli di terze parti, tra cui Dragon Quest III HD-2D Remake, un’epica avventura fantasy che espande e migliora il gioco originale, in arrivo il 14 novembre 2024.









Lego Horizon Adventures, un’avventura tutta all’insegna dell’azione che vede Aloy e i suoi amici attraversare il mondo di Horizon ricreato fedelmente con mattoncini Lego, sarà disponibile nell’inverno 2024.







Infine, Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics, sarà una collezione di sette classici giochi arcade che verrà pubblicata entro il 2024.