Fortnite esports: come cambia l'ecosistema competitivo

Questo cambiamento ha effetto immediato e si applica anche a tutti gli eventi in corso fatta eccezione per la Fortnite Champions Series (FNCS). Ora, i giocatori europei per esempio, potranno partecipare ai tornei americani e viceversa.

Non è stato spiegato il perché di questa decisione che ha scioccato la community. Epic, infatti, ha da sempre una regolamentazione molto precisa sulla divisione in regioni dei suoi tornei, ora (quasi) tutto è sparito. Questo vuol dire che i giocatori con account in Asia possono competere in Europa e America e lo stesso vale per tutti gli altri.

Dopo il taglio di una grossa fetta della sua divisione dedicata a Rocket League, Epic Games continua ad aggiustare il tiro per quanto riguarda i suoi titoli di massa con popolari ecosistemi competitivi. Non sappiamo se i cambiamenti siano arrivati dopo il miliardo e mezzo di dollari che Disney ha investito nella compagnia all'inizio di quest'anno.

Sappiamo, però, che le regole cambiano da sempre, soprattutto in Fortnite, e che molti giocatori saranno contenti della modifica. Più tornei significa più opportunità di guadagnare e quindi una carriera più sostenibile. É improbabile che assisteremo a un'espansione della scena competitiva, questa mossa, però, se arriveranno i risultati, potrebbe tenere in piedi i team esistenti e metterli al riparo da un eventuale taglio in arrivo.