Vitality: arriva il sedicesimo team con Call of Duty Warzone

Il Team Vitality ha da poco annunciato la firma di un nuovo roster. Con l'introduzione di Call of Duty Warzone, il club di esport parigino aggiunge una sedicesima squadra alla sua organizzazione e con questa nuova inclusione, il Team Vitality rafforza le sue fila in vista della Coppa del mondo degli esports di quest'estate.

Un roster internazionale già in viaggio verso la Coppa del Mondo di Esports

Il Team Vitality è entusiasta di dare il benvenuto a un nuovissimo gioco tra i suoi ranghi: Call of Duty Warzone. Quest'ultimo annuncio è un promemoria nostalgico per i fan del club che ha iniziato proprio con Call of Duty quando è stato fondato nel 2013. Guardando al futuro, il Team Vitality gareggerà nei campionati più importanti, con un roster composto da talenti di livello mondiale.

La composizione del roster di Warzone del Team Vitality

Joni "Patzukka" Nikkanen - Finlandia

Henrijs "Enxiun" Kukulitis - Lettonia

Steve "Stewo" Fuckner - Germania

Questo trio è considerato uno dei migliori sulla scena europea. Nel 2022, il team è riuscito a assicurarsi il terzo posto alle World Series of Warzone Finals EU. Nel 2023, si è piazzato tra i primi 4 alle World Series of Warzone Regional Finals e 9° alle World Series of Warzone Global Finals.

Forte del recente successo, il trio internazionale è determinato a lasciare il segno alla Coppa del mondo degli esports che si terrà dal 3 al 7 luglio. Il roster già qualificato giocherà con i colori del Team Vitality per questa competizione e per le World Series of Warzone entro la fine dell'estate. Quest'ultima competizione è il Campionato Mondiale della stagione competitiva 2024 di Call of Duty Warzone, alla quale vengono invitate le 34 migliori squadre dell'anno.

Il Team Vitality è ben posizionato per la Coppa del mondo degli esports

Quest'ultimo acquisto fa parte della strategia di internazionalizzazione del Team Vitality per la Coppa del mondo degli esports. Con Call of Duty Warzone, il club con sede a Parigi vanta ora sette squadre qualificate per la competizione internazionale di quest'estate. Questo annuncio rafforza ulteriormente l'ambizione del club di raggiungere i vertici della classifica dell'Esports World Club Championship.

Fabien "Neo" Devide, co-fondatore e presidente del Team Vitality, ha affermato: "Sono felice di dare il benvenuto a un'altra nuova squadra nell'alveare mentre puntiamo al campionato per club alla Esports World Cup. Call of Duty è stato un elemento fondamentale per il Team Vitality, e non vedo l'ora di vedere questo fantastico roster esibirsi sul palco più grande di tutti".