Tutte le novità in arrivo su Warzone e Call of Duty MW3 con la stagione 4 Furiosa

Dopo lo scoppio della bomba genetica a Popov Power, in tutto l'Urzikstan e sui campi di battaglia multigiocatore si segnalano strani poteri sviluppati dagli operatori. I giocatori potranno usare nuove abilità , con la modalità Mutazione nell'evento Ceppo mutato e raccogliere campioni di DNA dai nemici uccisi per ottenere bottino potenziato geneticamente. La Stagione 4 Furiosa aggiunge anche mappe, modalità, playlist, armi, eventi e tante altre novità, tra cui gli squarci instabili in Modern Warfare Zombi.

Arrivano anche nuove armi, come il fucile a canna liscia Reclaimer 18, con due modalità di fuoco, e il Martello da demolizione, una nuova arma da mischia. Inoltre, sarà possibile ottenere nuove parti aftermarket e la mimetica arma "Riverbero elicoidale" completando nuove sfide settimanali. La Stagione 4 Furiosa è ora disponibile su tutte le piattaforme.

Le novità per MWIII in arrivo con la Stagione 4 Furiosa

I giocatori potranno esplorare un avamposto di ricerca tra i monti dell'Urzikstan in Incline, una nuova mappa 6v6 innevata con intensi scontri in condizioni climatiche estreme. Bisognerà fare attenzione anche a non calpestare la melma aliena in Das Gross, indagare in stile retrò in Bitvela e radunare i propri amici in G3T_H1GH3R.

I giocatori potranno anche lanciarsi in modalità che rivoluzionano il gameplay conferendo poteri mutanti agli operatori e cambiando completamente le regole del gioco in Mutazione e Pandemonio.

Sarà possibile fare un salto nel passato con la nuova playlist Festa bit, che include la variante mappa Bitvela, e andare oltre i confini della realtà con il ritorno del moshpit Vortex. Per quanto riguarda Zombi,i giocatori potranno entrare nello squarcio instabile prima delle altre squadre e affrontare ondate di nemici sempre più agguerriti.

Le novità per Warzone in arrivo con la Stagione 4 Furiosa

La bomba genetica di Popov Power è esplosa, aprendo nuovi percorsi, lasciando dietro di sé un agente chimico tossico e scatenando un sostanziale aggiornamento del PDI. I giocatori, poi, potranno scoprire potenti armi, dotate di tantissimi accessori per uno stile di gioco ultra-letale, e raggiungere la vittoria sul Treno in fuga.

Chi è alla ricerca di una sfida, poi, potrà lanciarsi in playlist a tempo limitato che includono la meccanica delle mutazioni, tra cui Mutazione Ritorno quartetti e Mutazione Riacquisto quartetti.

Infine, per quanto riguarda Warzone Mobile, sono previste diverse novità:

Gli zombie sono tornati. La catastrofe chimica ha provocato l’arrivo di un'ondata di zombie in Call of Duty: Warzone Mobile. I giocatori potranno combattere i nemici, sia vivi che non morti, in una nuova modalità di gioco supportata da mappe aggiornate, nuovi eventi settimanali e altro ancora.

L’esperienza Zombie Royale, poi, arriverà con l'aggiornamento di metà stagione. I giocatori eliminati torneranno come zombie per dare la caccia agli umani rimasti in questa modalità a tempo limitato, amata dai fan. Havoc Resurgence riceverà invececon un tocco di classe: durante la partita, gli Operatori ricevono speciali Havoc Perks, come la super velocità e le killstreak casuali, che modificano drasticamente l'esito della partita.

É anche previsto un aggiornamento della mappa Verdansk, del Cimitero degli Zombie e del Luogo dello schianto. Massi enormi sono caduti da un portale mistico nel cielo, generando nuovi punti di interesse in tutta la mappa. I giocatori che oseranno attraversare il cancello di pietra rotto che conduce al cimitero incontreranno sicuramente il pericolo, ma anche casse di loot di grande valore.

Verdansk e Rebirth Island vedranno l'arrivo di Bersagli non morti. I giocatori potranno prendere di mira le creature in putrefazione durante le partite di Battle royale e guadagnare punti evento aggiuntivi. Come per le scorse stagioni, infine, Warzone Mobile si sincronizza con Modern Warfare III e Warzone per l'aggiornamento della Stagione 4 Furiosa, condividendo Battle Pass, BlackCell, progressione delle armi e ricompense, inclusi alcuni bundle in tutti e tre i giochi.