Mondiali FC 24: ecco chi ha vinto l'FC Pro World Championship

“Non mi ero reso conto di aver vinto davvero, ma sentivo di aver giocato in modo fantastico oggi. Sono davvero felice di aver finalmente visto che sono il migliore al mondo", ha detto Vejrgang. "Sono così grato a tutte le persone che mi hanno aiutato durante tutta la mia carriera, ma questo è solo l'inizio, e voglio vincere ogni torneo da ora in poi e so di essere abbastanza bravo per farlo”.

Il percorso di Vejrgang verso la cerchia dei vincitori a Berlino lo ha visto destreggiarsi tra un cast di grande talento composto dai 32 migliori concorrenti dell'FC Pro durante tutto il torneo. Dopo un forte girone a eliminazione diretta, Vejrgang ha affrontato Yuval Blizovsky nella finale. È stata una prestazione dominante che ha visto Vejrgang aggiudicarsi la vittoria al fischio finale con un impressionante punteggio di 7-0, guadagnandosi il titolo di miglior giocatore EA Ssports FC del mondo.

"Il primo FC Pro World Championship ha regalato trame incredibili e competizioni d'élite su EA Ssports FC che hanno eguagliato il prestigio di questo evento emblematico e di una stagione incredibile", ha affermato Sam Turkbas, direttore senior e commissario Esports di EA Sports. “Il primo anno di FC Pro ha superato le nostre aspettative e ha dimostrato che esiste un appetito globale per la competizione sul campo virtuale. Congratulazioni ad Anders Vejrgang per essere diventato il nostro primo campione del mondo in FC Pro e grazie a tutti i concorrenti e i fan per aver reso questa stagione di debutto indimenticabile”.

-di Riccardo Lichene