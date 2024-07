EA Sports FC 25: ecco le novità appena presentate per il nuovo gioco di calcio di EA

Innanzitutto sappiamo già chi ci sarà in copertina: nientemeno che la star del momento Jude Bellingham che, nella versione Ultimate, sarà affiancato da Gianluigi Buffon, David Beckham, Aitana Bonmati e Zinedine Zidane, a rappresentare il presente e il passato del calcio. Bellingham è l'atleta di copertina più giovane di sempre per EA e un degno rappresentante per un capitolo che cambierà così tanto il simulatore di calcio competitivo più giocato al mondo.

Cosa sono Rush e FCIQ

Le novità principali del capitolo di quest'anno sono Rush (un nuovo modo di giocare che avrà la sua versione in ogni modalità di FC 25) e FC IQ, un ripensamento completo della gestione del comportamento in campo dei giocatori. Potete immaginarvi Rush come un set di regole che possono essere tradotte in ogni modalità e un modo per gli sviluppatori di garantire progressione costante degli oggetti desiderati indipendentemente da dove si stia giocando.

Rush è 5vs5 ma con le meccaniche e il gameplay dell'11vs11. Quattro giocatori e un portiere per squadra su un campo dalle dimensioni personalizzate si affronteranno in Ultimate Team, nella Carriera, in Clubs e in tutte le altre modalità del gioco, ciascuna con varianti e aggiustamenti specifici.

Sam Rivera, executive Producer di FC 25 ci ha tenuto a specificare che "Rush non è Volta, che è stata rimossa da FC 25, ma un modo per creare una modalità social con cui dare ai giocatori un'esperienza più personale. Volevamo preservare l'esperienza di bilanciamento e le meccaniche di gioco di base che abbiamo sviluppato in 15 anni di lavoro e crediamo di esserci riusciti".

I suoi pilastri fondativi sono: stare più tempo sulla la palla, essere accessibile e concentrare il divertimento. É importante sottolineare che non ci sono posizioni fisse, solo giocatori che vengono messi in campo e controllati in modo coordinato. Ci sono anche nuove meccaniche: un nuovo modo per tirare i rigori, un cartellino blu che mette il giocatore colpito fuori dalla partita per un minuto e un diverso modo di calciare le punizioni.

FC IQ, invece, è il nuovissimo modo di FC 25 per creare e personalizzare il comportamento di ogni squadra in campo. Questo sistema è la naturale progressione del viaggio iniziato con Hypermotion: prima è arrivata la traduzione in gioco delle immagini del calcio reale, poi, con i playstyle di FC 24, questi dati sono stati tradotti in attributi dei giocatori; ora, con FC IQ, verranno introdotti 50 ruoli che detteranno il comportamento dei giocatori sia quando sono in possesso palla, sia quando si stanno riposizionando.

Ogni posizione in campo ha dai tre ai cinque ruoli ad essa associati, ogni giocatore, poi, potrà ricevere fino a tre ruoli in base ai dati raccolti con OPTA durante le sue due precedenti stagioni di attività. Un modello di intelligenza artificiale ha guardato deciene di migliaia di ore di filmati e analizzato terabyte di dati proprio per poter decidere in modo consapevole quale ruolo (o combinazione di essi) è l'ideale per ogni giocatore.

Questo sistema influenzerà ogni partita che giocherete ed è nato per esplicita richiesta della community per avere un gioco più simulativo e realistico. Tutti questi ruoli, però, non sono attributi fissi, in Ultimate Team faranno parte delle carte trovate, ma nelle altre modalità saranno personalizzabili con un ulteriore livello di rifinitura, chiamato focus, che permette di specializzare ancora di più il comportamento di ciascun giocatore nella sua area di gioco.

Tutti questi parametri saranno le fondamenta del nuovo sistema delle tattiche. Potrete, infatti, creare fino a cinque combinazioni di giocatori, ruoli, posizioni e focus in modo da avere strategie coerenti, salvate e testate da poter condividere con amici e follower tramite un codice univoco multipiattaforma. Questa è una rivoluzione che, dicono da EA, sarà palpabile a ogni livello del gameplay.

Ultimate Team: le novità di FC 25

Ultimate Team in FC 25 vedrà il grande arrivo di Rush come novità principale e modalità rilassata in cui mettere in mostra le proprie carte, livellare i giocatori rimasti indietro e divertirsi con gli amici. Con un portiere automatico e ogni giocatore che controlla un singolo calciatore, infatti, Rush su Ultimate Team sarà la modalità per divertirsi definitiva.

Ci saranno eventi dedicati con regole specifiche su quali calciatori è possibile schierare e quali no, ricompense condivise tra tutti i partecipanti (e piccoli bonus per la performance personale), obiettivi settimanali e un collegamento fortissimo con ciò che è successo in campo nel corso della settimana.

I ruoli verranno aggiornati progressivamente, assieme alle statistiche e al feedback che daranno i giocatori. Questo dovrebbe, secondo EA portare FC 25 a un livello simulativo mai visto che porterà a grosse variazioni anche nell'ecosistema competitivo.

Le altre grandi cose che cambieranno in Ultimate Team sono la gestione dei doppioni (che ora avranno uno scopo e più spazio di archiviazione), il processo di evoluzione (sarà possibile far evolvere sette volte più giocatori ma non sappiamo come) con particolare attenzione ai progressi ottenuti in Rush e la struttura competitiva settimanale e annuale.

Verranno separate le partite amichevoli da quelle "Rivals" così sarà possibile rankare con il team migliore sulle seconde e livellare i giocatori nelle prime. In più verranno ridotti i checkpoint all'interno delle divisioni e aggiunte le retrocessioni per i livelli più alti, il tutto per rendere l'esperienza più bilanciata sui 12 mesi di vita del gioco.

Cosa cambia in Clubs in FC 25

Clubs è stato il nuovo arrivato dell'anno scorso che in FC 25 continuerà a svilupparsi per fare contenti i suoi molti fan. Lo slogan che ci è stato presentato per questa modalità è stato "play more, navigate less" gioca di più, naviga di meno, a dimostrazione del lavoro che è stato fatto nella gestione dei menu, della progressione e della creazione delle squadre. Clubs Rush, poi, sarà una nuova esperienza competitiva che farà il suo debutto quest'anno e servirà a moltiplicare le occasioni di guadagno esperienza in questa modalità.

Per dare vita alla personalità dei giocatori di FC 25 e all'individualità di ciascuno di loro, sono stati analizzati 1.2 miliardi di frame, ciascuno trasformato e utilizzato per le animazioni. Parliamo degli stili di corsa, delle celebrazioni, del comportamento sul campo bagnato e persino dei falli.

Farà il suo debutto in FC 25, infatti, la funzione del fallo intenzionale, ovvero quando i giocatori prendono con forza la maglietta di un avversario per fermare un'azione. Ci sarà una combinazione dedicata di tasti per attivarlo ma farlo vi garantirà un giallo. Continuare potrebbe risultare in un rosso ma non temete, sarà possibile fallare di proposito anche in Rush per massimizzare il potere caotico di un'aggiunta come questa.

Chiudono l'elenco delle novità in arrivo in FC 25 sei nuovi Playstyle per il portiere, una rifinitura delle animazioni per il left stick dribbling (che oltre ad avere nuove opzioni, ora sarà più preciso) e l'introduzione del ray tracing con tutta una serie di personalizzazioni. Sarà possibile prioritarizzare il framerate o la qualità visiva, e scegliere se avere una simulazione dei tessuti in tempo reale oppure no.

La modalità Carriera di FC 25 si rinnova

La modalità Carriera di FC 25 avrà alcune importanti novità che, da sole, potrebbero rendere il titolo degno di nota per appasisonati vecchi e nuovi. La prima è l'introduzione dei campionati femminili di calcio all'interno della carriera sia manageriale sia per giocatori e giocatrici. Questi avranno un set di dati specifico che rispecchia le fatiche nel trovare gli sponsor, gli stipendi ridotti e molte altre ostilità che i bravi manager devono saper navigare.

Poi arriverà una dinamicità mai vista all'interno delle carriere: a seconda di quando si comincerà a giocare durante l'anno, gli scenari iniziali potrebbero cambiare, influenzati da cosa è successo nel calcio reale.

Cambieranno anche tutti i sistemi legati alle origini dei giocatori nella carriera per singoli player, è stata rifatta l'interfaccia utente per non venire sommersi dai menù e ora, nella carriera per manager, sarà possibile andare a fare scouting in 160 nazioni differenti per trovare l'astro nascente della propria squadra.

Una delle implementazioni più intelligenti dei nuovi sistemi di gioco la vediamo proprio nella carriera dedicata ai manager che, grazie a Rush, potranno prendere il controllo e far progredire le loro giovanili, proprio come farebbero per la squadra principale. É la prima volta che le giovanili sono giocabili in un simulatore calcistico e questo rappresenta un avanzamento importante, soprattutto a livello simulativo.

Per soddisfare le richieste di una maggiore immersività nel campo e in tutte le sue sfaccettature da parte dei giocatori, infine, sono stati aggiunti degli effetti attivabili dedicati al vento, che influirà sul comportamento del pallone, e alla pioggia che farà scivolare i giocatori e stringere le difese.

C'è davvero tanto in arrivo in FC 25 e non vediamo l'ora di avere a disposizione la beta completa del gioco per iniziare a raccontarvelo. Abbiamo provato qualche partita di Rush e il formato funziona visto che c'è meno affollamento a schermo e tanto spazio per correre e manovrare. Solo provandolo nelle varie modalità, però, riusciremo a capire se l'ultimo arrivato avrà l'impatto che gli sviluppatori sperano.

-di Riccardo Lichene