Capcom porta i fan a scoprire il teatro tradizionale giapponese con Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Oggi Capcom ha presentato uno spettacolo teatrale digitale gratuito creato in collaborazione con lo storico Teatro Nazionale Bunraku giapponese per l'imminente uscita di Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, disponibile su Xbox Game Pass, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, PlayStation5, PlayStation4 e Steam a partire da venerdì 19 luglio. Il Bunraku è un'arte collaborativa che sincronizza recitazione narrativa, musica e marionette in uno show, e il maestro burattinaio Kiritake Kanjuro si è esibito in un nuovo spettacolo intitolato “Ceremony of the Deity: The Maiden's Destiny”, che funge da prequel alla nuova IP. Con sede a Osaka, in Giappone, il Teatro Nazionale Bunraku presenta vari spettacoli tradizionali giapponesi e quest'anno festeggia il suo 40° anniversario. Potete vedere la performance teatrale di seguito.







Sono state create marionette speciali per rappresentare Soh e la Sacerdotessa, i due protagonisti del gioco, utilizzando le tecniche tradizionali degli artisti Bunraku. Kiritake Kanjuro li porta in vita, facendoli danzare su uno sfondo vibrante realizzato con tecnologie moderne, offrendo una nuova esperienza Bunraku che unisce tradizione e innovazione. Gli spettatori rimarranno sicuramente affascinati da come l'artista traduce questo eccentrico dramma del titolo Capcom nella vita reale utilizzando queste tecniche uniche. Oltre a questo video di collaborazione, è ora disponibile un nuovo artwork per celebrare l'uscita di Kunitsu-Gami: Path of the Goddess. La demo è ancora disponibile gratuitamente su tutte le piattaforme per consentire ai giocatori di provare in anteprima la storia unica di Soh e Yoshiro. I preordini sono già disponibili con bonus esclusivi, tra cui due Talismani Mazo (cioè equipaggiamenti speciali) per Soh e un mini artbook digitale contenente concept art del gioco.