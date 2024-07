Alpine esports diventa Alpine Simracing grazie ai G2: ecco la nuova partnership esportiva

Con il Campionato Mondiale di Formula 1 Sim Racing 2023/2024 concluso, Alpine Esports ha deciso di ribrandizzarsi come Alpine Sim Racing per mostrare al pubblico l'impegno del team nel mondo degli esports di corse simulative . Questo cambiamento aumenterà la concorrenza poiché la squadra cercherà di competere in un ampio roster di altri titoli di Sim Racing oltre che alla F1.

Alpine Sim Racing x G2 Esports

Per portare a termine gli obiettivi previsti, il team francese ha scelto come partner i G2 esports che sosterranno ulteriormente il loro impegno nei confronti delle corse simulate, consentendo al team di ottenere risultati ai vertici della griglia in più campionati.

"È un momento molto emozionante per il nuovo Alpine Sim Racing Team, questa nuova collaborazione con G2 simboleggia una nuova era e una nuova speranza in cui la nostra attenzione sarà focalizzata sul progresso costante, un cambiamento nelle priorità e nella visione del passato: il nostro obiettivo è proiettare Alpine Sim Racing al vertice della lotta per il titolo nei prossimi anni”, ha affermato Daniel Ritchie, Global Director Sponsorship Acquisition, presso Alpine.

“In G2 Esports puntiamo all’eccellenza competitiva e vediamo questi valori rispecchiati in Alpine, motivo per cui siamo entusiasti di annunciare la nostra partnership insieme mentre lavoriamo per il futuro del Sim Racing. Questo genere di esports è un'incredibile opportunità non solo per gli appassionati di giochi e di mcchine competitivi, ma anche per i fan in generale della F1 e ha la capacità unica di riunire più comunità intorno all'amore per le corse e gli sport motoristici. Questa partnership è un punto di svolta per i G2, crediamo che in futuro Alpine ci consentirà di continuare a portare a casa trofei in quanto partner incredibilmente appassionato, basato sui dati e tecnologicamente avanzato" ha detto Alban Dechelotte, CEO di G2 Esports.