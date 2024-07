Pokémon Unite compie tre anni e celebra con l'arrivo di Ho-Oh

The Pokémon Company ha annunciato l'arrivo di nuovi eventi e attività per festeggiare il terzo anniversario di Pokémon UNITE su console Nintendo Switch e dispositivi mobili.

Ho-Oh scende in campo in Pokémon Unite

Ho-Oh, uno dei Pokémon leggendari più amati dai fan, ha fatto il suo debutto in Pokémon UNITE nel ruolo di Difensore a lungo raggio. La sua abilità Rigenergia fa sì che il Pokémon possa gradualmente recuperare PS se non subisce danni da parte di Pokémon della squadra avversaria per un certo lasso di tempo. Le mosse di Ho-Oh terranno impegnati i giocatori per tutta la partita e la sua mossa Unite, Ala Iridescente della Rinascita, gli permette di dispiegare le ali e consumare tutta l'energia Heos che ha accumulato per far tornare in campo gli alleati che erano stati mandati KO. Più energia Heos consuma, maggiore è il numero di alleati che possono tornare in campo.

Gli eventi per festeggiare tre anni di Pokémon Unite

Tutti gli Allenatori possono partecipare a svariate attività in occasione dei festeggiamenti per i tre anni di Pokémon UNITE, tra cui:un evento per festeggiare l'arrivo di Ho-Oh che si terrà dalle 00:00 (UTC) del 19 luglio alle 23:59 (UTC) dell'11 agosto.

Gli Allenatori possono ottenere un dado al giorno senza costo durante il periodo di disponibilità dell'evento. Dovranno lanciare un dado per avanzare di un certo numero di caselle, e poi completare la missione della casella raggiunta per poter lanciare un altro dado. Se ottengono 1.000 gettoni selva amaranto, potranno scambiarli con la licenza Unite di Ho-Oh.

Agguato selvatico, una modalità di gioco molto apprezzata, farà il suo ritorno dalle 00:00 (UTC) del 19 luglio alle 23:59 (UTC) del 4 settembre. Gli Allenatori dovranno proteggere Tinkaton dai Pokémon selvatici che lo attaccano. Alcuni Pokémon possono anche essere richiamati in campo una volta per ribaltare le sorti della lotta!

Dalle 00:00 (UTC) del 19 luglio alle 23:59 (UTC) del 2 settembre, poi, verrà distribuita la licenza Unite di Charizard. La prima volta che effettuano l'accesso durante il periodo di disponibilità, gli Allenatori potranno ricevere un regalo a scelta tra un cappello di Charizard, la licenza Unite di Charizard o 100 monete Heos. Ricordate che è possibile ottenere solo uno di questi regali per ogni account effettuando l'accesso durante il periodo di disponibilità dell'evento.

Per finre, ci sarà anche un nuovo pass di lotta il cui tema principale sono le fiamme nere. Gli Allenatori potranno celebrare l'anniversario di Pokémon UNITE con stile e ottenere l'Holowear Stile oscuro signore per Charizard acquistando il pass premium e facendolo salire di livello.

-di Riccardo Lichene