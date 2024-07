Firmata l'esclusiva tra AS Roma e FC 25, ecco i dettagli

AS Roma e Electronic Arts hanno appena annunciato una partnership esclusiva e pluriennale che porterà per la prima volta la squadra giallorossa maschile e quella femminile in EA Sports FC, a partire dal lancio di EA Sports FC 25 . Questo accordo esclusivo vedrà l'AS Roma completamente integrata nel gioco, su FC Mobile e FC Online, a testimonianza dell'impegno di EA nel fornire ai fan un'esperienza calcistica autentica e completa.

Questa collaborazione segna un momento significativo e fondamentale: l’AS Roma Women, vincitrice dello Scudetto e della Coppa Italia della scorsa stagione, diventa una delle due squadre della Serie A femminile a ottenere la licenza per la serie FC, rafforzando l'impegno di EA SPports nel promuovere e far conoscere i campionati femminili di calcio a livello globale.

“Siamo felici di accogliere nuovamente tra i nostri partner un brand così prestigioso e apprezzato dai giocatori di tutto il mondo”, ha commentato la CEO dell'AS Roma Lina Souloukou. “È motivo di grande soddisfazione per il nostro Club essere rappresentato nel videogioco non solo attraverso la squadra maschile, ma anche con la presenza delle nostre Campionesse d'Italia. Ringraziamo EA per averci dato questa opportunità, che delinea un enorme passo avanti a livello culturale per l'affermazione dei campionati femminili di calcio”.

L'integrazione in-game includerà rappresentazioni accurate dello stemma dell'AS Roma e delle maglie di entrambe le squadre. I tifosi giallorossi di tutto il mondo potranno provare l'emozione di giocare nei panni della loro squadra del cuore con dettagli sorprendenti quando EA Sports FC 25 sarà rilasciato nel corso dell'anno, e ogni momento sarà caratterizzato da un realismo incomparabile.

“Siamo entusiasti di accogliere le squadre maschili e femminili dell'AS Roma in FC, al fine di avvicinare i fan ai giocatori, ai club e ai campionati che amano”, ha dichiarato James Taylor, Director of FC Football Partnerships. “Questa collaborazione rappresenta l’impegno ancora più profondo nei confronti della community calcistica italiana, e siamo entusiasti di onorare il ricco patrimonio culturale e l'appassionata tifoseria dei giallorossi”.

Per celebrare la partnership, è stato pubblicato un video con Blanco, uno dei più acclamati artisti musicali italiani e appassionato tifoso dell’AS Roma. Blanco, noto per il suo profondo legame con Roma, dove suo padre è nato e ha vissuto per molti anni, incarna perfettamente lo spirito della sua amata squadra di calcio.