World Championship NES Edition: la recensione del gioco Nintendo alle origini degli esports

Il grande successo di questo evento, è tutt'ora considerato uno dei fattori che ha portato alla nascita e alla crescita degli esports per come li conosciamo oggi.

Nintendo World Championships: NES Edition è il videogioco appena uscito per la Switch che celebra proprio quell'evento grazie a sfide provenienti da 13 dei più grandi classici che hanno segnato la generazione NES: Super Mario Bros., Super Mario Bros. 2 e 3, The Legend of Zelda, Metroid, Donkey Kong, Kid Icarus, Excitebike, Ice Climber, Balloon Fight, Zelda II: The Adventure of Link, Super Mario Bros. The Lost Levels e Kirby’s Adventure.

Per affinare la tecnica dei singoli giocatori, il gioco presenta una modalità Sfide Lampo che permetterà di studiare i livelli anche grazie all’aiuto di guide in game dettagliate che svelano i segreti degli speedrunner e dei completisti più accaniti.

La modalità Multiplayer Locale, pensata per sfide fino a 8 giocatori, sarà il primo luogo dove vantarsi dei progressi fatti riducendo in polvere i propri amici. Gli abbonati a Nintendo Switch Online, invece, potranno partecipare al Torneo Mondiale, un evento ricorsivo che vede cinque sfide settimanali e classifiche in tempo reale che decreteranno i giocatori più veloci e abili del globo.

Non lasciatevi ingannare dall'età dei titoli da cui queste sfide sono state prese. Sì, il NES aveva solo due bottoni ma già per arrivare ad avere il voto S in giocatore singolo o anche solo per avere un minimo di rilevanza nelle classifiche mondiali, dovrete mettere tanto tempo e fatica in questa esperienza.

In quanto viaggio alle origini degli esports, se siete nintendari e appassionati di competizioni questo titolo è proprio imperdibile. Il lavoro di recupero e selezione di queste esperienze è ammirevole e la loro preservazione è certamente un punto a favore per tenere viva la storia e l'eredità dei videogiochi competitivi.

Non possiamo non pensare al valore incredibile che questo prodotto avrebbe potuto avere se oltre alle sfide fossero stati inclusi anche i giochi completi da cui provenivano. Immaginate quei 13 titoli storici completi e le loro follie competitive in un'unica cartuccia: questo titolo sarebbe passato da raccomandato per i fan storici di Nintendo a obbligatorio per qualunque possessore di una Switch.

Noi ci siamo divertiti e Nintendo World Championships: NES Edition ha perfettamente senso così com'è, tanto che speriamo vivamente che a questo titolo ne seguiranno altri in questa serie. Dopo averlo provato, però, non possiamo che restare con una punta di amaro in bocca pensando a ciò che sarebbe potuto essere.

-di Riccardo Lichene