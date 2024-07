Yu-Gi-Oh: un italiano è campione d'Europa, ora si guarda ai mondiali

Ecco i nomi dei 7 Duellanti che si sono guadagnati il diritto di rappresentare l’Europa nel Gioco di Carte Collezionabili di Yu-Gi-Oh! ai prossimi Yu-Gi-Oh! World Championship . Durante il fine settimana, il GCC di Yu-Gi-Oh! è stato protagonista di 3 giorni ricchi di azione in occasione dello European World Championship Qualifier (WCQ) a Berlino, Germania. Come avvenuto lo scorso anno, 3 posti per lo Yu-Gi-Oh! WCS sono stati assegnati ai Duellanti che si sono distinti nei World Qualifying Points (WQP) Playoff, venerdì 26 luglio, mentre altri 4 Duellanti si sono assicurati la partecipazione allo Yu-Gi-Oh! WCS dominando il Main event dell’European WCQ che si è concluso domenica 28 luglio, con l'italiano Esteban Re incoronato Campione Europeo.

Ecco i Duellanti di Yu-Gi-Oh! qualificati per il WCS 2024 dall’European WCQ:

Campione: Esteban Re (Italia) - Mazzo: Tenpai Dragon

Finalista: Julio Valls (Spagna) - Mazzo: Ritual Beasts

Semi-finalista: Giovanni Barone (Italia) - Mazzo: Fiendsmith Yubel; Samuel Béboux (Svizzera) - Mazzo: Fiendsmith Snake-Eyes

WCS Points Qualifier: Gabriel Netz (UK) - Mazzo: Fiendsmith Snake-Eyes; Baptiste Derouin (Francia) - Mazzo: Fiendsmith Snake-Eyes; Anthony Lopes (Lussenburgo) - Mazzo: Fiendsmith Snake-Eyes

Sia il WQP Playoff che il Main Event dell’European WCQ sono stati trasmessi in diretta stream sul canale YouTube ufficiale YuGiOhCardEU, dove è possibile riguardare gli highlight dell'evento. Il World Qualifying Points Playoff è uno speciale torneo annuale in cui i migliori 16 Duellanti di Europa, Medio Oriente e Africa si sfidano per ottenere un invito al prestigioso Yu-Gi-Oh! World Championship. I primi 16 classificati sono stati selezionati sulla base dei risultati ottenuti durante la stagione competitiva di Yu-Gi-Oh! GCC in eventi Yu-Gi-Oh! TCG come lo Yu-Gi-Oh! Championship Series (YCS), il WCQ National and State Championships, il WCQ Regional Qualifiers, gli Yu-Gi-Oh! Open Events e gli OTS Championships.

Ai Duellanti che totalizzano i migliori risultati in queste competizioni è offerta la possibilità di partecipare all’European WCQ. Ottenere questo invito è fondamentale se si desidera competere nel prestigioso evento, che rappresenta il culmine della stagione competitiva di Yu-Gi-Oh! GCC in Europa. Mentre la stagione Yu-Gi-Oh! GCC 2024 si avvicina alla conclusione con lo Yu-Gi-Oh! WCS, che si svolgerà a Seattle il 7-8 settembre, i primi grandi eventi della stagione 2025 sono già stati annunciati. Imperdibili appuntamenti per i Duellanti saranno lo speciale evento celebrativo 275th YCS Lille, 27-29 settembre, e il successivo YCS Bologna, 22-24 novembre. Entrambi gli eventi stanno già raccogliendo grande interesse, con i giocatori desiderosi di competere sulla scena internazionale e guadagnare preziosi World Qualifying Points per la nuova stagione.

-di Riccardo Lichene