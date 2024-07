Augran è appena arrivato su Honor of Kings: scopriamolo insieme al programma esportivo

Un nuovo eroe è appena arrivato su Honor of Kings, il moba per mobile che ha da poco fatto il suo debutto in Italia ( qui trovate la nostra recensione). Si chiama Augran ed è conosciuto come il Seer of the Misty Marshes (colui che vede attraverso le paludi nebbiose): la sua peculiarità è che può evocare gli spiriti dei suoi nemici per attaccare gli avversari e ignorare gli effetti di status dei terreni per raggiungere rapidamente i suoi compagni di squadra.

Le misteriose abilità di Augran

Con il nuovo eroe di Honor of Kings potrete scegliere se assistere la vostra squadra o scatenare un assalto mortale contro i vostri nemici. Il nuovo eroe si presenta come una figura solitaria nel mondo di gioco di HoK e porta con sé molti segreti sul suo passato. Augran è in grado di evocare gli spiriti dei suoi nemici per sconfiggere gli avversari e condurre le anime a un nuovo ciclo di rinascita. Si sforza di mantenere gli abitanti della Città delle Misty Marshes sani e salvi, mentre guida le anime perdute verso il loro prossimo viaggio.

Soul Resonance

Gli attacchi base di Augran si collegano e risuonano con le anime dei suoi nemici, infliggendo ogni volta danni fisici. Se i nemici non riescono a liberarsi dalla catena di anime, la frequenza dei danni aumenta fino a quando non termina e infligge danni magici. I danni inflitti dalla catena dell'anima all'inizio e alla fine hanno un effetto on-hit del 100%, mentre il resto dei danni ha un determinato effetto on-hit.

Skill 1: Path of Passing

Augran crea un sentiero e infligge danni magici ai bersagli colpiti. La creazione del sentiero accelera quando colpisce un muro o il Confine della Vita-Morte, quindi infligge ulteriori danni magici quando colpisce più nemici. Mentre percorre il sentiero, ignora il terreno e guadagna un bonus alla velocità di movimento. Quando il sentiero tocca un muro per la prima volta, si crea un Ponte di Passaggio e l'eroe guadagna un forte bonus alla velocità di movimento mentre lo percorre, rallentando i nemici vicini. Utilizzando nuovamente l'abilità o allo scadere del timer, richiama la sua arma ed entra nello stato di Veggente, uccidendo istantaneamente i bersagli con poca salute.

Skill 2: Death's Precipice

Augran muove la sua arma infliggendo danni fisici e rallentando i nemici per un certo periodo di tempo. Crea un Confine di Vita-Morte che segna i nemici che lo toccano e infligge danni aggiuntivi ai nemici che toccano i rami del Confine. Dopo aver lanciato l'abilità, l'Attacco Base successivo viene potenziato per infliggere danni aggiuntivi e ripristinare la salute. Se ci sono bersagli segnati nel raggio d'azione dell'attacco, la catena dell'anima infligge danni aggiuntivi e ripristina la salute per ogni bersaglio segnato nelle vicinanze.

Skill 3: Conductor of Souls (Ultimate)

Augran scatena tutta la sua potenza e scende dal cielo, infliggendo danni fisici e respingendo i nemici vicini. Se un eroe nemico viene colpito, Augran ripristina un po' di salute e crea uno spirito che lo assiste. Una volta atterrato, entra nello stato di Veggente e uccide i nemici con salute bassa con i suoi Attacchi Base. Per ogni eroe nemico colpito, la sua guarigione aumenta (fino al 100%). Lo spirito eredita parte dei suoi danni fisici ed esegue solo attacchi base, ma ha una velocità di movimento e un bonus alla velocità d'attacco maggiori.

I giocatori potranno inoltre visualizzare i consigli sugli eroi e il loro corrispondente livello di difficoltà durante l'impostazione degli eroi, con diverse categorie tra Facile, Medio, Difficile e Molto difficile.

Vantaggi condivisi con i compagni di squadra con i nuovi Privilegi del giocatore Elite

I giocatori che si sono guadagnati il grado di Grandmaster e fanno parte della classifica nazionale Top 100 o sono i primi 10 nella classifica degli eroi padroneggiati nel proprio Paese, potranno ottenere esperienza aggiuntiva per tutti gli Eroi e punti esperienza gratuiti per i loro Arcani, compresi i privilegi della skin resi disponibili durante la Stagione 6. Questi vantaggi possono essere condivisi con un massimo di cinque amici della vostra lista Social.

HoK esports alla EWC

A partire dal 1° agosto come parte della lineup della EWC, l'Honor of Kings Invitational Midseason 2024 di Riyadh, vedrà 12 delle migliori squadre competere per un montepremi da 3 milioni di dollari. La Midseason vedrà All Gamers Global, Impunity Esports, Kagendra, KPL Dream Team, LGD Gaming (Malesia), Loops, Team Falcons, Team Secret, Team Vitality, Vivo Keyd Stars, Weibo Gaming (Malesia) e l'ultima squadra del sud-est asiatico dell'EWC SEA Showdown (BOOM Esports Philippines vs Rex Regum Qeon Indonesia) contendersi il prestigioso titolo di migliore team di HoK.

Ricordatevi, infine, di raccogliere le ricompense dell'evento speciale della campagna per festeggiare il raggiungimento dei 50 milioni di download al di fuori della Cina entro il 18 agosto.

