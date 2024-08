FC 25: ecco come cambia la modalità carriera

Nell'approfondimento sulla modalità Carriera allenatore e giocatore di EA Sports FC 25 , gli sviluppatori hanno parlato di tutte le novità in arrivo e di come i sistemi che vi abbiamo raccontato nella nostra anteprima saranno integrati in queste modalità. Con l'obiettivo, nelle parole dei dev "di aggiungere più autenticità e controllo del giocatore alle carriere di allenatore e giocatore" sono state fatte aggiunte di rilievo come i Live Start Points, i campionati femminili di calcio nella modalità Carriera , e la personalizzazione millimetrica delle tattiche con FC IQ.

Carriera da allenatore

Live Start Points

In FC 25, sarete in grado di gestire alcune delle migliori squadre maschili e femminili durante qualsiasi giornata di gioco della stagione 2024/2025. Per quanto riguarda i campionati maschili di calcio, potrete prendere il controllo delle squadre di Premier League, EFL Championship, Laliga, Ligue 1, Serie A e Bundesliga. I campionati femminili di calcio disponibili, invece, saranno la Barclays Women's Super League, la Arkema Première Ligue, la Frauen-Bundesliga e la Liga F.

In totale, il gioco offrirà punti di partenza in tempo reale per 10 campionati e 12 competizioni di coppa, che vi consentiranno di seguire i risultati reali e di entrare in gioco durante qualsiasi giornata della stagione.

Ogni Punto di partenza in tempo reale rifletterà i totali dei punti attuali, i gol segnati, i trasferimenti, i progressi in coppa, la forma dei giocatori, gli infortuni, le squalifiche e persino eventuali detrazioni di punti. L'obiettivo degli sviluppatori è pubblicare regolarmente nuove giornate di gioco, dando a chi gioca la possibilità di progredire insieme a competizioni autentiche e potenzialmente modificarne gli esiti in base ai propri obiettivi e prestazioni.

I Live Start Points (che arriveranno verso la fine del 2024) e gli Snapshot saranno disponibili anche nella carriera giocatore, dove i calciatori potranno assumere il controllo di situazioni del mondo reale, sia come giocatori reali sia come Avatar da loro stessi creati, e vedere come possono influenzare il futuro.

FC IQ nella modalità Carriera

FC IQ è una delle novità principali in arrivo su FC 25, i suoi Tactical Presets, però, saranno il cuore dell'esperienza in modalità Carriera. Ogni Tactical Preset è definito da un set di ruoli chiave che coprono il campo, insieme a una combinazione specifica di costruzione dell'approccio difensivo. Tutti i Tactical Preset sono compatibili con tutte le formazioni disponibili, con la formazione che influisce leggermente sui requisiti dei Preset. Ad esempio, il Tiki Taka richiede che un centrocampista centrale assuma il ruolo di regista profondo, ma se la formazione scelta non ha un centrocampista centrale, quel ruolo può essere assunto da un centrocampista difensivo centrale.

L'aggiornamento dei Tactical Preset e l'introduzione dei ruoli giocatore aiutano a dare un nuovo significato allo staff tecnico. Oltre a ciò che stavano già facendo (aumento degli attributi), lo staff ora avrà anche la capacità di aumentare di un livello la familiarità dei giocatori che sono assegnati ai ruoli chiave in campo. Perché ciò accada, la conoscenza tattica dell'allenatore deve essere superiore al naturale punteggio di ruolo del giocatore in questione e il giocatore deve essere in grado di giocare la posizione in primo luogo.

La maggior parte delle formazioni richiede un ruolo di giocatore chiave per reparto, ma ne consente di più, il che apre a nuove opportunità e dilemmi per i manager. Ad esempio, come spiegato sopra, è necessario un solo regista profondo a centrocampo per applicare il Tiki Taka. Assumere un allenatore esperto di Tiki Taka nel reparto di centrocampo significa che puoi migliorare qualsiasi centrocampista centrale che non sia già un regista profondo naturale++. Quindi ogni manager può decidere, a seconda delle abilità naturali della squadra e dell'avversario, se giocare con maggiore libertà e più giocatori efficaci a centrocampo, o con maggiore sicurezza.

Piani di sviluppo 2.0

I piani di sviluppo sono ora alimentati dai ruoli dei giocatori e includono il potenziale di crescita del ruolo, con ogni ruolo che avrà il suo piano di sviluppo che si concentrerà su un set di attributi e abilità. La valutazione del ruolo di ogni giocatore determina il potenziale degli attributi chiave per quel ruolo.

Nel tempo, se un giocatore cresce costantemente negli attributi che sono chiave per un ruolo, c'è la possibilità di innescare un aumento di livello della valutazione del ruolo. Quando ciò accade, aumenta il potenziale di quegli attributi, sbloccando una nuova fase di crescita. Inoltre, i piani di sviluppo ora forniscono informazioni contestuali utili come i fattori che influenzano la crescita o la fase di sviluppo in cui si trova ogni giocatore: crescita, picco o ritiro.

Conferenze stampa e punto debole del morale

In FC 25 si evolverà il sistema del morale che passerà da un approccio di "più è, meglio è" a un sistema "a punto debole". Ciò significa che se il morale dei giocatori supera un certo livello, i giocatori non sono più molto felici, diventano invece compiacenti. In questo stato, i loro attributi mentali vengono ridotti anziché aumentati. L'intervallo ideale per il morale, ovvero "il punto debole", per mantenere il giocatore molto felice varia, con alcuni giocatori che saranno più calmi e professionali di altri.

Sono state riviste anche le conferenze stampa in modo che le domande poste dalla stampa saranno ora alimentate da scelte tattiche, configurazioni dell'avversario e statistiche della partita.

Accademia giovanile

Le capacità di scouting dell'Accademia giovanile sono state potenziate in FC 25, offrendo una selezione di oltre 160 paesi da esplorare per i talenti emergenti. Che stiate cercando il meglio del meglio o siate alla ricerca della prossima grande gemma nascosta, questa vasta gamma di posizioni di scouting apre le porte alla scoperta di giocatori diversi con stili di gioco e background unici, con l'obiettivo di arricchire il potenziale della squadra.

Ora è possibile esplorare fino a quattro posizioni specifiche, consentendo ai manager di concentrarsi su aree che necessitano di rinforzo ora o in futuro. Che stiate cercando un difensore centrale autorevole, un centrocampista offensivo creativo, un attaccante prolifico o un portiere solido, le opzioni di scouting della Youth Academy consentiranno di concentrarsi esattamente sulle posizioni che servono.

Con l'introduzione di FC IQ, i giocatori ora hanno anche la possibilità di cercare tre ruoli distinti all'interno delle posizioni selezionate. Indipendentemente da ciò che richiede la strategia in corso.

Una delle rivoluzioni più impattanti della carriera di FC 25, infine, riguarda proprio un nuovo modo di interagire con la tua Youth Academy grazie alle partite di Rush nella carriera per manager di FC 25. Ora potrete scendere in campo in partite 5 contro 5 con i vostri giocatori giovanili (e un portiere controllato dall'IA), offrendo un controllo aggiuntivo sullo sviluppo delle stelle future. Avrete la flessibilità di giocare con questi prospetti utilizzando le loro valutazioni complessive attuali o utilizzando la loro valutazione potenziale completa per vedere come potrebbero comportarsi sul palcoscenico più importante in futuro. Le partite Rush in Carriera Manager sono organizzate come tornei bimestrali e vincere queste competizioni può fornire un aumento significativo allo sviluppo dei giovani giocatori, accelerando la loro crescita e aiutandoli a raggiungere il loro pieno potenziale più velocemente.

Campionati femminili nella Carriera da allenatore

Per la prima volta nella storia di questo franchise, chi gioca potrà gestire alcune delle migliori squadre femminili dei campionati europei d'élite e della NWSL. La carriera da allenatore includerà 5 campionati con licenza, la Barclays Women's Super League, l'Arkema Première Ligue, la National Women's Soccer League, la Google Pixel Frauen-Bundesliga, la Liga F e sarà possibile giocare anche alla prestigiosa competizione Women's Champions League.

I salvataggi di Carriera da allenatore nei campionati femminili includeranno tutte le funzionalità della Carriera da allenatore, insieme ad allenatori autentici, modelli finanziari, contratti e strutture salariali che riflettono questo lato in rapida crescita dello sport.

Personalizzazione

"Abbiamo ascoltato il feedback dei giocatori sulla personalizzazione in-game e ci siamo concentrati su una serie di impostazioni che vi consentiranno di controllare meglio il modo viene gestita l'esperienza di gioco e il comportamento dell'IA" hanno detto gli sviluppatori.

Una delle funzionalità più richieste in quest'area riguarda la possibilità di offrire ai giocatori diverse scelte per quanto riguarda il bilanciamento del gioco. I giocatori possono passare da un'impostazione Realistica che bloccherebbe i cursori di gioco su valori più vicini al calcio attuale e realistico, a un'impostazione Classica che ha lo scopo di evidenziare le sensazioni del gameplay consolidato di EA Ssports FC. Naturalmente, è disponibile anche un'impostazione Personalizzata molto dettagliata, in cui i giocatori possono regolare tutti i parametri.

I giocatori che vogliono davvero mettersi alla prova, possono aumentare la difficoltà dei loro salvataggi rendendo più rigide le trattative di trasferimento, impostando aspettative severe, rallentando i tassi di recupero del piano di allenamento, creando un embargo sui trasferimenti e giocando con un gameplay in stile simulazione.

Carriera del giocatore

Carriera del giocatore con le Icone

Nella Carriera giocatore di FC 25 potrete giocare con alcuni dei più grandi nomi della storia del calcio e portarli sui campi moderni. Potrete, infatti, immergervi nell'esperienza Carriera del giocatore selezionando una delle Icone disponibili e vedere come prospererebbero nel calcio moderno. L'elenco delle Icone disponibili verrà aggiornato e modificato nel tempo per offrire ai giocatori esperienze diverse.

Origin Story

L'obiettivo degli sviluppatori, con l'aggiunta delle nuove Storie delle origini, è di portare nuove prospettive alle Carriere del giocatore. Tre percorsi, ognuno con i propri vantaggi e sfide, vi guideranno attraverso l'inizio della vostra carriera, portando diverse opportunità e nuovi approcci nella Carriera giocatore. Potrete iniziare come bambini prodigio provenienti da una leggendaria famiglia di calciatori, per dimostrare che potete sopravvivere alle pressioni del ruolo e creare la vostra eredità, portando il vostro nome blasonato al livello successivo

Potrete anche giocare come qualcuno che proviene da umili origini ma con un sogno incrollabile e un sacco di talento, e mostrare così a tutti che non è importante da dove venite, ma quanto lavorate duramente.

E infine, potrete iniziare il vostro viaggio come un giocatore che ha conosciuto le glorie del calcio di prima classe, ma ha subito un infortunio che ha messo a rischio la sua carriera e ora vuole la rivincita.

Sarà anche possibile impostare le proprie condizioni di partenza come parte di un percorso personalizzato. Saranno regolabili l' età, il di abilità e il tipo di personalità. Chi vorrà iniziare con il classico foglio bianco senza particolari modificatori, infine, potrà selezionare l'opzione Clean Slate e vedere dove lo porta.

Personalizzazione del giocatore

In FC 25 verranno implementati dei cambiamenti significativi alla creazione dell'Avatar. Ora è possibile creare un alter ego dall'aspetto più realistico, con una vasta gamma di nuove opzioni di personalizzazione per il viso. Grazie all'introduzione della Cranium Technology, i giocatori saranno in grado di scolpire ogni elemento del volto del loro avatar, fino a ogni piccolo dettaglio.

Campionati femminili nella Carriera da giocatore

Oltre a gestire le migliori squadre femminili in Carriera da allenatore, potrete iniziare una Carriera da giocatrice nei campionati femminili di calcio menzionati sopra. Similmente alla carriera da allenatore, le attività delle giocatrici, le durate dei contratti, i valori degli stipendi e il sistema di eventi cercheranno di replicare le sfide del gioco del mondo reale.

-di Riccardo Lichene