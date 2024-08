Il battle pass di Fortnite non sarà più "esclusivo": ecco cosa cambia

Fortnite ha appena introdotto un inaspettato cambiamento al modo in cui gestisce il suo battle pass. A partire dal 16 agosto , infatti, molti degli oggetti cosmetici (skin, emote, picconi ecc...) presenti nei battle pass potrebbero venire offerti all'interno dello shop quando sono trascorsi 18 mesi dalla fine della stagione relativa.

É importante sottolineare che questa novità non si applica ai battle pass passati quindi i collezionisti possono dormire sogni tranquilli. Epic, poi, non ha dato la garanzia che tutti gli oggetti di un battle pass saranno riproposti nello shop: questo vuol dire che l'unico modo per avere la certezza di avere tutti i contenuti di una stagione resta quello del classico acquisto periodico del pass battaglia.

La community, però, ha accolto molto positivamente il fatto che gli oggetti dei battle pass smetteranno di essere esclusivi. Epic ha anche detto che persino gli stili alternativi delle skin future potrebbero essere offerti per l'acquisto nel negozio di gioco. La mossa potrebbe spiegarsi con il desiderio di Epic di continuare a far fruttare le prossime licenze e collaborazioni al di fuori di una singola stagione e la community sembra essere molto soddisfatta della decisione.

L'ultima grande collaborazione attualmente in corso sul battle royale di Epic Games riguarda gli iconici Fall Guys. Adorando una delle statue dorate di questi esseri-fagiolo sparse per la mappa, infatti, verrete trasformati in un Fall Guy e teletrasportati su un percorso a ostacoli preso direttamente dal gioco. Completarlo nel più breve tempo possibile vi inonderà di armi ed equipaggiamento.

Per ottenere le vostre ricompense vi basterà ricadere sulla mappa una volta superato il percorso a ostacoli. Noterete un fagiolino d'orato che vi orbita attorno che, una volta atterrati, vi dropperà tutto il loot. Fate attenzione a scegliere un luogo sicuro per questa procedura, non è infrequente vedere dei campeggiatori puntare proprio a chi finisce il percorso.