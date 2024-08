Ecco il programma completo dei Mondiali Pokémon: GCC, Scarlatto e Violett, GO e Unite

Commentatori: Will Dunphey, Sophia Mei, Caleb Peng, Steven Sanders, Jim Lawson e Amanda Lundberg

Diretta di Pokémon UNITE: Twitch.tv/PokemonUNITE e YouTube.com/PokemonUNITE

Venerdì 16 agosto dalle 21:45 alle 08:00

Sabato 17 agosto dalle 21:00 alle 08:30

Ricompense digitali durante la diretta streaming

Colonna sonora ufficiale dei Campionati Mondiali Pokémon 2024

Pokémon Center temporaneo

Altre attività in loco

Commentatori: Jake “Spragels” Sprague, Kirk “Doobsnax” Dubé, Joshua “Zoinks” Hiebert, Evan “WonderChef” Hashimoto, Kelly “Kelosaurus” Wilson e Danelie PurdueDomenica 18 agosto alle 05:30I fan dei Pokémon che si sintonizzeranno sulla diretta streaming avranno l’opportunità di festeggiare i Campionati Mondiali ricevendo, tra cui dei codici per riscattare una carta rara illustrazione speciale nel Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Live e un Pokémon della squadra vincitrice dei Campionati Mondiali dei videogiochi Pokémon 2023. Inoltre, un Pokémon speciale sarà distribuito agli astanti e tramite il Pokémon Center, e i fan che seguiranno la diretta su Twitch potranno ottenere ulteriori ricompense digitali.Ladei Campionati Mondiali Pokémon 2024 è una compilation elettrizzante di brani pop accattivanti dal sapore tropicale. Creata in collaborazione con produttori vincitori di Grammy e talenti locali hawaiani come Kailua Moon e Keybeaux, questa raccolta di brani musicali vuole onorare l’eterogeneità della community del mondo Pokémon e catturarne lo spirito di sana competizione. I fan potranno ascoltarla visitando la pagina profilo di Pokémon su Spotify.com I visitatori potranno fare un salto alsituato al terzo piano dell’Hawai?i Convention Center dal 14 al 18 agosto 2024. Il negozio offrirà un’ampia gamma di prodotti originali del Pokémon Center, nonché degli articoli esclusivi acquistabili unicamente durante l’evento, tra cui il peluche di Pikachu dei Mondiali 2024. Il Pokémon Center temporaneo sarà accessibile unicamente tramite prenotazione.Tutti i fan che si recheranno a Honolulu, a prescindere dalla loro partecipazione ai Campionati, potranno accedere alladei Mondiali Pokémon situata presso l’Hilton Hawaiian Village: il luogo perfetto per scattare foto ricordo, incontrare alcuni Pokémon, seguire la diretta streaming dei Campionati Mondiali Pokémon 2024 e tanto altro ancora. I residenti delle Hawai?i avranno accesso alla Trainer Town dei Mondiali Pokémon dal 14 agosto, mentre tutti gli altri fan potranno visitarla dal 15 al 18 agosto 2024. Non è necessario prenotarsi.