T1: un documentario firmato Red Bull ripercorre la loro stagione tra alti e bassi

Red Bull è pronta a celebrare la carriera del team di League of Legends di maggior successo al mondo, annunciando oggi che T1 Rose Together , un lungometraggio documentaristico proprio sui T1, verrà presentato in anteprima mondiale il 20 settembre 2024.

Con un record di quattro titoli nel campionato mondiale di League of Legends fino ad oggi, la carriera dei T1 li ha incoronati come veri e propri titani di uno dei più popolari esports in assoluto. Prodotto dalla Red Bull Media House, vincitrice di un Emmy Award, il film segue la squadra attraverso gli alti e bassi della stagione 2023, dal fallimento ai Mondiali 2022 alla vittoria, con la conquista del loro quarto titolo ai Mondiali 2023.

Immergendosi nelle storie personali di Choi "Zeus" Woo-je, Mun "Oner" Hyeon-joon, Lee "Faker" Sang-hyeok, Lee "Gumayusi" Min-hyeong e Ryu "Keria" Min-seok, il documentario va dietro le quinte di un anno turbolento per i giocatori, mentre il loro legame subisce una serie di sconfitte deludenti alla LCK Spring 2023, all'MSI e all'LCK Summer, nonché la pausa di Faker a seguito di un infortunio. Mostra anche il supporto incrollabile della devota fanbase della squadra mentre uniscono le forze per sostenere i T1 diffondendo energia positiva nel mondo con donazioni di beneficenza e volontariato.

Con la consulenza degli allenatori Kim "Roach" Kang-hui e Im "Tom" Jae-hyeon, dei commentatori Max "Atlus" Anderson, Chun "Caster Jun" Yong-jun e Maurits "Chronicler" Jan Meeusen, insieme ai familiari dei giocatori, T1 Rose Together è una storia emozionante di ricostruzione della fiducia, apprendimento dalle sconfitte e mantenimento dei piedi per terra di fronte alla crescente pressione.

Informazioni sullo streaming di T1 Rose Together

Data: 20 settembre 2024

Orario: 1pm CEST / 1pm CEST / 7am EDT / 4am PDT / 8pm KST

Luogo: YouTube @SKTT1

Disponibile doppiato in 5 lingue e sottotitolato in 12 lingue

Per celebrare l'uscita del documentario, solo in Corea all'inizio di settembre, CGV, la più grande catena di cinema multisala del paese, è pronta a proiettare il film in 37 sedi in Corea dal 4 al 18 settembre. Anche una lattina di Red Bull a marchio T1 verrà distribuita in esclusiva per la Corea.

-di Riccardo Lichene