Destiny 2: niente più espansioni annuali o stagioni, ecco la nuova struttura appena presentata

Dopo le polemiche sui licenziamenti, la mancanza di prospettive per il gioco e un morale nella base di utenti ai minimi storici, Bungie ha scelto il decimo compleanno di Destiny (il giorno in cui l'iniziale promessa di un videogioco decennale è stata mantenuta) per rivelare importanti cambiamenti per il futuro di Destiny 2. L'MMO spaziale, infatti, adotterà un nuovo modello che prevede due espansioni di medie dimensioni e quattro importanti aggiornamenti gratuiti ogni anno.

Questa evoluzione mira a migliorare l'esperienza dei giocatori attraverso una nuova saga pluriennale, introducendo una storia non lineare, una maggiore innovazione sistemica e miglioramenti significativi alle attività di gioco principali e alle ricompense. I giocatori potranno contare su questo nuovo modello a partire da Codename Apollo, un'avventura incentrata sui personaggi nonché la prima del nuovo modello di espansione, in uscita nell'estate del 2025.

Non sappiamo nulla di ciò che concretamente quarto cambiamento comporterà, sappiamo solo che non ci saranno più espansioni annuali e non ci saranno più episodi, il modello attualmente in uso. Al loro posto avremo 2 espansioni di medie dimensioni a pagamento all'anno e quattro aggiornamenti gratuiti in stile Oltre la Luce. Nel corso dei prossimi mesi, però, verrà pubblicata una serie di video analisi sui piani, e i progetti che coinvolgeranno Destiny 2.

Per dare il via ai festeggiamenti per i 10 anni di Destiny, i giocatori possono godersi un ritorno al passato in Destiny 2 con un nuovo set di armature per ogni classe ispirato ai concept design originali di Destiny. Questi set di armature possono essere trovati da oggi intorno alla Torre nella Città Perduta ne Il Pallido Cuore.

Sempre a partire da oggi, i giocatori che possiedono La Forma Ultima possono ottenere il Titolo Leggenda in Destiny 2 completando vari obiettivi, tra cui completare la campagna Leggendaria de La Forma Ultima, indossare il set di armature dell'anniversario durante le attività rituali, esplorare il Pallido Cuore per ottenere nuovi obiettivi e altro ancora.

I giocatori che otterranno il Titolo Leggenda prima del 24 settembre otterranno l’accesso anticipato attraverso i Bungie Rewards per acquistare il nuovo NERF LMTD Blaster Destiny 2 Asso di Picche prima della sua uscita ufficiale l'8 ottobre.