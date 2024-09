FC 25 avrà una stagione FC Pro ancora più ricca con nuovi tornei open per arrivare ai mondiali

Ampliamento dell'FC Pro Open a 24 concorrenti

L'FC Pro Open tornerà come banco di prova sia per veterani esperti sia per aspiranti concorrenti dal lancio del gioco fino all'inizio di febbraio con un totale di 1 milione di dollari in montepremi in palio. I giocatori di EA Sports FC 25 da tutto il mondo potranno iniziare il loro viaggio sul campo virtuale con la FC Pro Open Ladder dal 1 al 7 ottobre. I giocatori dovranno raggiungere la Divisione 3 su Rivals e registrarsi su FCPro.com per competere nell'FC Pro Open Ladder. Dopo il Ladder play, i migliori concorrenti avanzeranno alle qualificazioni regionali (12-13 ottobre) e alle qualificazioni globali (1-3 novembre). Le qualificazioni globali accoglieranno i finalisti a Londra, Regno Unito, e saranno trasmesse in diretta su Twitch e YouTube.

I primi 17 qualificati si uniranno ai sette concorrenti che si sono già assicurati un posto all'FC Pro Open, tra cui i primi quattro dell'anno scorso PHzin, Vejrgang, Levi de Weerd ed Emre Yilmaz, nonché i finalisti dell'FC Pro World Championship xcharif, Yuval e Jafonso. La posta in gioco è più alta che mai con 24 giocatori in totale che avanzeranno alle competizioni settimanali FC Pro Open, che inizieranno il 25 novembre.

Introduzione alle FC Pro Open Cup

FC Pro offrirà anche più percorsi per raggiungere l'apice dell'FC competitivo attraverso le nuove FC Pro Open Cup mensili, che assegneranno posti ai play-in dell'FC Pro World Championship. Maggiori dettagli saranno presto disponibili su FCPro.com..

FC Pro League

Con l'inizio della stagione, maggiori informazioni da parte dei partner della FC Pro League sul percorso verso l'FC Pro World Championship arriveranno attraverso i loro canali.

FC Pro World Championship: l'apice degli esports calcistici

L'FC Pro World Championship da 1 milione di dollari riunirà 32 dei migliori giocatori di EA Sports FC 25 al mondo per competere per la gloria. Quest'anno, i primi otto dell'FC Pro Open si qualificheranno automaticamente per la più grande competizione dell'anno insieme ai migliori concorrenti delle FC Pro League e dei Play-In.

Costruire sulle fondamenta dello scorso anno

La scorsa stagione ha gettato le basi per una nuova era di esports calcistici in EA, con il più alto coinvolgimento fino ad oggi. Oltre 100mila spettatori si sono sintonizzati per guardare l'FC Pro Open, con milioni di visualizzazioni sulle piattaforme di streaming e sui social media. Dopo mesi di gioco competitivo tra l'FC Pro Open e l'FC Pro League, Vejrgang dell'RB Leipzig si è portato a casa il primo titolo di campione del mondo di FC Pro.

"FC Pro è tornato! La nostra seconda stagione continuerà a raccontare le emozionanti storie dei migliori giocatori di FC al mondo che gareggiano per il campionato mondiale, sfruttando lo slancio positivo della scorsa stagione", ha affermato Sam Turkbas, Senior Director of Esports, EA Sports. "Quest'anno, stiamo dando priorità a maggiori opportunità per i giocatori di competere ai massimi livelli, con nuovi percorsi verso il campionato mondiale di FC Pro. Non vediamo l'ora di offrire un'esperienza ancora più dinamica e competitiva per mettere in mostra i migliori talenti di EA Sports FC e creare momenti memorabili sul campo virtuale".

Tutto pronto per FC Pro 25

Con l'inizio del periodo di accesso anticipato di EA Sports FC 25 oggi, i giocatori di FC Pro potranno provare le ultime funzionalità del gioco e registrarsi per competere nella Open Ladder a partire da ottobre.

-di Riccardo Lichene