Analizziamo Duskmourn, la nuova espansione di Magic

Dagli animali più carini nel mondo dei giochi di carte collezionabili a una casa degli orrori che non risparmia nessuno: Magic The Gathering non ha paura di sorprendere i suoi appassionati con decise virate di stile. Duskmourn è alle porte e noi l'abbiamo provata in draft e sealed per capire di cosa vale la pena andare a caccia e se questa è un'espansione che merita.

Gli appassionati di horror saranno entusiasti di questa espansione perché l'inquietudine tipica del genere, in qualche modo, riesce a colare in ogni carta, in particolare nei nuovi incantesimi-stanza. Di questi, il migliore è a mani basse l'accoppiata Cabina Armadio - Cantina Dimenticata che, in poche parole, è l'unione tra Crogiolo di Mondi e Volere di Yawgmoth quindi fa giocare le terre dal cimitero e permette di giocare qualunque magia dal cimitero.

I mazzi con il cimitero al centro, poi, trarranno molto vantaggio dal Tagliasiepi, un veicolo 5/5 a costo quattro e con equipaggio 1 che quando attacca macina due carte e che, quando è in campo, se si sta per macinare una terra la fa entrare direttamente in campo. Chi fosse alla ricerca della migliore carta del set la troverà in un attimo in Consiglio Demoniaco.

Questa carta è un tutore ottimo per qualsiasi mazzo nero che sfrutta al meglio la nuova meccanica Delirio per diventare un super tutore se si hanno quattro o più tipi di carte nel cimitero. Le cinque terre rare di Confine (che danno il secondo mana di colore diverso solo se la relativa terra è in campo), poi, permettono di dare un po' di colore con facilità ai mazzi che puntano al mono e facilitano i mazzi a due colori quando il secondo proprio non vuole farsi vedere.

I Sovrani di questa espansione sono tutte carte abbastanza forti ma noi vorremmo portare la vostra attenzione su quello nero, quello verde e quello bianco. Il primo può entrare già al secondo turno macinando carte e permettendo al possessore di recuperare creature e planeswalker, il secondo appena entra (anche lui al secondo turno) permette di avere in campo tutti i tipi di terra grazie alla sua pedina speciale e il terzo crea pedine con volare a iosa.

Chiude la nostra lista quella che al momento della scrittura di questo articolo è la carta più costosa di Duskmourn: Valgavoth divoratore di terrore. Questa carta costosissima può spegnere i mazzi avversari con al centro il cimitero, regalarvi un sacco di creature e persino sfidare Atraxa per il trono di re dei mazzi reanimator. Non è facilissima da mettere giù ma se entra vi metterà in una posizione di vantaggio da cui sarà difficile schiodarvi, soprattutto grazie a Egida.

Come menzione speciale per chi ce l'ha a morte con Legame Vitale abbiamo la Nemesi Urlante, un 3/3 a costo 3 con rapidità che, se infligge danno a un giocatore, gli impedisce di guadagnare punti vita per il resto della partita. Questa carta è ottima per togliersi qualche sfizio e mettere in difficoltà diversi mazzi, tanto in Standard quanto in Commander.

-di Riccardo Lichene