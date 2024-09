Videogiochi e esports protagonisti di Lucca Comics and Games 2024

Si comincia con Capcom che ha annunciato che Monster Hunter Wilds sarà protagonista della prossima edizione di Lucca Comics & Games, dove sarà giocabile per la prima volta in esclusiva italiana. La nuova evoluzione della pluripremiata serie Monster Hunter - in uscita in contemporanea mondiale nel 2025 su PlayStation, Xbox Series X|S e Steam con supporto crossplay - invaderà la Casermetta San Regolo durante il periodo di Lucca Comics & Games con postazioni di gioco che permetteranno ai fan di cacciare in due quest imperdibili, in singleplayer e in multiplayer. Inoltre, il dungeon della Casermetta San Regolo permetterà avvincenti attività da veri cacciatori, in partnership con Red Bull. E se tutto ciò non dovesse bastare, preparatevi a partecipare a un'esclusiva presentazione del gameplay in cui Jonno Stanton, Senior Community Manager e Brand Ambassador di Monster Hunter Wilds, condividerà con i cacciatori italiani uno sguardo approfondito sul gioco di prossima uscita.

Sabato 2 novembre, dalle 17,30 all'Auditorium San Francesco, Lucca Comics & Games 2024 sarà il palcoscenico di un evento per tutti coloro che vogliono aiutare a risolvere un omicidio. Life is Strange torna a Lucca per dare la possibilità agli spettatori di aiutare a risolvere un mistero e risolvere un omicidio dal vivo. Life is Strange: Double Exposure, che vede il ritorno di Max Caulfield, amata protagonista del primo capitolo, verrà giocato dal vivo con i membri del pubblico. A condurre l'evento saranno Cydonia, Ckibe e Claudio Di Biagio, che coinvolgeranno il pubblico in un'esperienza di gioco interattiva. Gli spettatori diventeranno i detective di questa avventura misteriosa e soprannaturale, contribuendo alle scelte narrative che influenzeranno il corso della storia. Life is Strange: Double Exposure, in uscita il 29 ottobre, offre una trama ricca di emozioni e scelte difficili, e durante il gioco dal vivo sarà il pubblico a decidere il destino dei personaggi.

Anche Ubisoft ritorna in grande stile a Lucca Comics & Games 2024, con uno stand dedicato al nuovo videogioco Assassin’s Creed Shadows, in uscita il 15 novembre. Presenza ricorrente della fiera lucchese, Assassin's Creed si prepara a catapultare i fan nel Giappone feudale per sorprenderli e intrattenerli con molteplici attività e una collaborazione speciale con Red Bull.

Bandai Namco e Bandai Spirits non mancheranno a Lucca Comics & Games con un grande ritorno alla Palestra Ducale Maria Luisa (sede dell’edizione 2023), dove tutti gli appassionati potranno avere un loro punto di ritrovo e di contatto con l’azienda: oltre 400mq dedicati all’intrattenimento a 360 gradi. Lato videogame, Bandai Namco porterà per la prima volta in Italia e in anteprima Little Nightmares III (in uscita nel 2025), dando così la possibilità ai fan di provarlo con mano. Uscito da pochi giorni, l’altra grande area sarà dedicata a Dragon Ball: Sparking! Zero, che segna il ritorno della seria Budokai Tenkaichi dopo oltre 15 anni.

Dal 30 ottobre al 3 novembre, torna anche l’appuntamento con Nintendo tra le mura di Lucca Comics & Games. Le più recenti esclusive rilasciate su Nintendo Switch e tante attività e sorprese, animeranno per tutti i giorni lo stand monografico sito come da tradizione in Piazza Bernardini.Grande novità di questa nuova edizione, sarà la presenza nella stessa piazza Bernardini, al fianco del padiglione principale, di un esclusivo Nintendo Pop-Up Store: per la prima volta in assoluto in Italia, uno spazio in cui sarà possibile acquistare gadget, merchandise e accessori unici dei principali mondi Nintendo: The Legend of Zelda, Pikmin, Animal Crossing e Splatoon.

Il divertimento con Nintendo si diffonderà per tutta Lucca con la speciale iniziativa dedicata alla serie di videogiochi Pikmin. Nel corso della manifestazione, infatti, presso il Giardino degli Osservanti, sarà possibile immergersi in prima persona nell’universo delle minuscole creature simili a piantine attraverso un’area arricchita da postazioni di gioco con Pikmin 4, scattare una foto presso il photo corner, munirsi di un visore Pikmin e ottenere una mappa speciale, utile per il Mini Walk. Infatti, per la prima volta in Italia, si terrà il coinvolgente minievento che permetterà ai giocatori di Pikmin Bloom, l'app sviluppata congiuntamente da Niantic e Nintendo, di scoprire in diversi luoghi all'interno della cittadina con vari Pikmin decorati, tra cui quello in esclusiva per l’evento Lucca Comics & Games.

Riot Games ritorna anche per l’edizione 2024 in quello che ormai è il nuovo quartier generale italiano della sua community: il Riot Stadium in collaborazione con PG Esport. Fortiche Productions, studio di animazione dietro all’incredibile successo della serie Arcane, ha in serbo una graditissima sorpresa: Martial Andrè, Animation Supervisor dello studio francese, sarà presente a Lucca Comics & Games in occasione dell’imminente uscita di Arcane: Stagione 2. Numerose le attività previste, a partire dalle finali del Torneo Console di Valorant Italia-vs-Spagna, che metteranno di fronte i migliori talenti dello sparatutto tattico Riot da poco arrivato su Console per decretare i vincitori di questa accesa sfida. Come sempre Lucca Comics & Games per Riot vuol dire anche Worlds di League of Legends. Sabato 2 novembre a partire dalle 15:00 si partirà infatti con i Watch Party ufficiali per le finali del torneo Esportivo più atteso dell’anno. Imperdibile, infine, l’appuntamento con la finalissima del Cosplay Grand Tour by Riot Games, competizione che per tutto l’anno ha accompagnato i fan in giro per l’Italia alla ricerca del miglior cosplayer italiano.

Per gli appassionati di Fallout 76, il videogioco post-apocalittico di Bethesda Game Studios, l'appuntamento è fissato per Venerdì 1 novembre alle ore 16.30 quando si terrà una grande parata con tutti i personaggi più iconici impersonati da cosplay professionisti o da semplici appassionati. Partenza da Piazza San Michele con arrivo al Giardino degli Osservanti. Nel corso della parata saranno regalati gadget personalizzati e alla conclusione per tutti ci sarà la possibilità di scattare una foto con i partecipanti e di ricevere un biglietto per una lotteria a tema con estrazione dei premi sui social del videogioco la settimana successiva.

Gioco dell’anno agli ultimi The Game Awards, osannato da entusiastiche recensioni a livello globale e in grado di superare 10 milioni di copie vendute in meno di un anno, Baldur’s Gate III di Larian Studios ha ridefinito i canoni del gioco di ruolo moderno. Lucca Comics & Games è lieta di accogliere alcune delle principali menti creative dietro questo incredibile successo. Jason Latino, cinematic director, Joachim Vleminckx, art director, e Borislav Slavov, music composer, ospiti del festival, condivideranno con il popolo di Lucca retroscena, curiosità e approfondimenti sulla nascita e lo sviluppo di uno dei titoli più apprezzati degli ultimi anni.

Entrato nel cuore di milioni di giocatori grazie a Broken Sword, Charles Cecil sarà a Lucca per ripercorrere assieme ai fan alcune delle tappe fondamentali che hanno portato alla nascita dell’avventura grafica per eccellenza, in grado di affascinare ancora oggi l’immaginario collettivo. Originariamente pubblicata nel 1996 e da allora acclamata come una delle più grandi opere punta e clicca di sempre, Broken Sword - Shadow of the Templars torna in grande stile con la Reforged Collector’s Edition, pronta a far rivivere emozioni mai dimenticate.

Nel 1984, Alexey L. Pajitnov, programmatore all'Accademia delle Scienze di Mosca e grande amante dei puzzle game, presentò al mondo quello che sarebbe diventato un vero e proprio fenomeno universale: Tetris. Uno dei videogiochi più iconici e amati di tutti i tempi, con centinaia di milioni di copie vendute su oltre 50 piattaforme, Tetris continua ad appassionare fan di tutte le età in tutto il mondo. Alexey L. Pajitnov, creatore di Tetris, e Henk B. Rogers, co-fondatore della The Tetris Company, parleranno della storia del gioco, del suo impatto nella cultura pop e condivideranno con i partecipanti di Lucca Comics & Games i propri pensieri sulla direzione che il brand sta prendendo.

La FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) sarà presente a Lucca Comics & Games 2024 con un’area dedicata al mondo del calcio virtuale, dove appassionati e curiosi potranno sfidarsi in tornei giornalieri sui più famosi videogiochi calcistici. La presenza della Federazione a Lucca rappresenta la tappa conclusiva di un percorso competitivo che ha preso il via con un torneo itinerante strutturato in tre tappe denominato "eNazionale Community Kickoff", ognuna delle quali ha visto giocatori di qualsiasi livello competere per premi esclusivi.

Nasce a Lucca Comics & Games il Videogames Indie Vault, un intero padiglione dedicato allo sviluppo di videogiochi italiani indipendenti. Molte aziende, tra cui Trinity Team (autori del videogioco ufficiale di Bud Spencer "Slaps & Beans") e Operaludica (autori del videogioco di Dragonero in collaborazione con Sergio Bonelli Editore) saranno presenti con i loro titoli e con novità che saranno annunciate proprio durante la manifestazione.

Power Up Publishing, nuova realtà di produzione e pubblicazione, sarà presente con il proprio stand e i tanti videogiochi in lavorazione (molti dei quali non annunciati e giocabili in anteprima a Lucca C&G), organizzando anche la presenza degli sviluppatori più piccoli che avranno la possibilità di esporre gratuitamente le loro produzioni. Sarà possibile provare tutti i videogiochi e confrontarsi direttamente con gli sviluppatori.

Ivan Venturi, figura storica del Game Development italiano, condurrà ogni pomeriggio lo spazio dei talk indie-videogame nella Cappella Guinigi.

