Red Bull Wololo: la storia i campioni e il futuro con The Viper - l'intervista

Il Red Bull Wololo, qui ve lo descriviamo nel dettaglio, è l'evento di punta per la scena esportiva di Age of Empires . Qui si giocheranno tornei di Age of Empires II, Age of Empires IV, Age of Empires I e Age of Mythology: Retold per incoronare i migliori in assoluto nel mondo degli strategici di Microsoft. Per orientarci nella storia, nell'ecosistema e nelle prospettive degli esports di Age of Empires, abbiamo intervistato Ørjan "TheViper" Larsen , veterano di ben quattro titoli (ora compete solo nel secondo) ora tra le fila dell'organizzazione esportiva GamerLegion. Ecco la sua guida per capire e godersi il Red Bull Wololo in programma al Castillo de Almodovar del Rio vicino Cordoba, in Spagna.

Come e quando hai iniziato a giocare a Age of Empires?

"Ho iniziato grazie a mio papà che giocava all’1 e al 2 ossessivamente. Quando avevo 9 o 10 anni lui mi lasciava giocare online ogni tanto, me la cavavo piuttosto bene e il mio nickname era The Boy. Nessuno credeva a mio papà quando gli diceva che chi li aveva battuti aveva 10 anni. Poi crescendo mi sono leggermente allontanato dal gioco, ma nel 2010 sono tornato proprio per competere e nel 2011 sono diventato il migliore al mondo su Age of Empires II.

All’alba della scena competitiva, che è nata insieme al gioco, i coreani erano i dominatori assoluti e nei primi tornei ai World Cyber games c’erano 100mila dollari in montepremi. Nel 2011, quando ho cominciato non c’erano tante competizioni, i montepremi erano da 500 dollari al massimo e Microsoft aveva chiuso i server. Poi è uscita la Hd Edition e Microsoft ha iniziato a investire vedendo l’aumento di pubblico: così’ sono arrivati anche gli altri sponsor. Fino al 2016 la scena è rimasta relativamente piccola ma poi, nel 2019, è uscita la Definitive Edition e lì è nato un vero ecosistema competitivo con anche il coinvolgimento della Red Bull".

Che ruolo ha il Wololo all'interno dell'anno competitivo di Age of Empires?

"Il Wololo è un torneo unico perché si compete su Empire Wars, una modalità di gioco più veloce e spettacolare per partite più piene d'azione e divertenti da vedere. Il suo ruolo non potrebbe essere più importante perché è uno dei principali, se non il principale torneo dell'anno. A lui si aggiungono la Hidden Cup e i Warlords. A questi si aggiungeva la Nili's Apartment Cup, dal nome di uno dei più grandi giocatori di sempre che, però, ora si è ritirato e lavora in Macrosoft come organizzatore di tornei".

Quanto è grande la scena competitiva di Age of Empires?

"I migliori al mondo, e intendo coloro che hanno più probabilità di vincere i grandi tornei, sono sette o otto, tra loro c'è Hamzah "Hera" El-Baher che agli ultimi tornei ha fatto strage. Subito sotto di loro ci sono altri 30 giocatori che potrebbero puntare alla top 8 dei massimi tornei. Al livello ancora successivo, quello della Nations Cup per esempio, abbiamo circa 500-600 semi professionisti. A viverci come giocatori a tempo pieno siamo in 20: io potrei vivere solo di competizioni grazie alla mia organizzazione che mi supporta ma per me è fondamentale anche produrre contenuti. Age of Empires è uno di quei pochi giochi che guardano in tanti anche se non giocano e questo mi aiuta molto".

Che futuro vorresti vedere per gli esports di Age of Empires?

"Io, come gli altri membri della community, spero sempre nell’arrivo di nuovi contenuti: abbiamo appena ricevuto Age of Mythology Retold che è stato un gran successo, ora speriamo in dei DLC e in un nuovo Age of Empires. Per quanto riguarda le competizioni abbiamo appena ricevuto il calendario dell'anno prossimo e sappiamo i tornei che ci saranno e come investire il nostro tempo. A me piacerebbe anche vedere più tornei in generale per incontrare avversari e fan.

Age of Empires II è un gioco vecchio di quasi 25 anni, trovo sia fighissimo che oggi possiamo giocarlo ancora in modo professionistico. I nostri show e le nostre partite servono anche ad attirare interesse sul gioco e sul competitivo: noi dobbiamo fornire bei match alla community e del buon intrattenimento per dimostrargli che il gioco merita attenzione e amore".

Come ti stai preparando al torneo e chi sono gli avversari da battere?

"Per prepararmi al torneo ho iniziato il bootcamp ieri. Sono appena diventato padre quindi sono arrivato in po’ più tardi. Ora siamo qui a testare mappe e strategie, aggiustamenti e modifiche; poi si grinda in attesa del risultato. Il rivale da battere per me è Hera: due o tre mappe saranno le mie meglio preparate avrò anche le mie civilizzazioni preferite, il problema è che c’è un sistema di draft con i ban. Per me l’approccio è fondamentale, avere due strategie per ciascuna mappa mi farà sentire davvero preparato".

-di Riccardo Lichene