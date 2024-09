Tekken 8: ecco chi ha vinto il Red Bull Golden Letters

Lim "Ulsan" Soo-hoon è appena stato incoronato campione del Red Bull Golden Letters , dopo aver sconfitto in finale Alexandre "AK" Laverez e aver battuto gli altri 18 giocatori in un weekend di intensa azione su Tekken 8 alla Red Bull Gaming Sphere di Londra.

La Grand Final ha regalato ai fan una vera e propria masterclass di Tekken 8 con Lim "Ulsan" Soo-hoon e Alexandre "AK" Laverez che si sono sfidati in una partita ad alto rischio per provare a essere incoronati i campioni del Red Bull Golden Letters 2024. Ulsan ha messo in campo una prestazione perfetta, sconfiggendo sette giocatori professionisti nel corso del weekend e confermando il suo titolo di campione del Red Bull Golden Letters 2024 con una sorprendente vittoria 3-1 nella Grand Final.

Per la prima volta nella storia di Red Bull Golden Letters, il torneo Tekken 8 di quest'anno ha visto quattro round di qualificazione globali in Nord America, Europa, Giappone e Regno Unito. Sabato si è tenuta anche una nuovissima fase a gironi da 20 giocatori, in cui i professionisti hanno trascorso la giornata a competere per un posto nella top-12 di domenica, tra cui i giocatori Red Bull Hoa "Anakin" Luu e Arslan "Arslan Ash" Siddique, così come il vincitore inaugurale del Red Bull Golden Letters Richie "Ayorichie" Olusanya.

La nuova fase a gironi da 20 giocatori di sabato si è rapidamente trasformata in una serie di intensi incontri, con i professionisti che hanno dato il massimo. Il giocatore britannico Kane "KaneAndTrench" Heartfield, le leggende sudcoreane di Tekken Jae-hyun "CherryBerryMango" Kim e Lim "Ulsan" Soo-hoon e il vincitore delle qualificazioni agli open europei Nino "Nino" Schwarz sono rapidamente emersi come favoriti nel torneo, dominando la fase a gironi con vittorie 4-0. Nella fase finale, il vincitore delle qualificazioni agli UK Open Akhil "Tetsu" Kakar si è assicurato il suo posto nella top-12 a eliminazione diretta battendo Joseph "Joey Fury" Bennett e Mohammed "the-SAM-brother" Al Jabri.

Dando il via alla serie di vincitori di domenica a 12 giocatori, CherryBerryMango e Ulsan hanno continuato la loro serie di vittorie, sconfiggendo KaneAndTrench e AK in semifinale e mandandoli nella serie dei perdenti. In uno scontro tra leggende coreane di Tekken, Ulsan si è assicurato il suo posto nelle Grand Finals, mandando CherryBerryMango alla finale dei perdenti con un punteggio di 3-1. Dopo essere stato relegato nella serie dei perdenti da Ulsan, AK si è fatto strada per riconquistarsi una possibilità di vincere la corona del Red Bull Golden Letters, sconfiggendo Jodd e KaneAndTrench, prima di affrontare CherryBerryMango.

Con un'ultima possibilità per arrivare alle Grand Finals, AK ha rapidamente concluso la corsa di CherryBerryMango con una vittoria per 3-0, assicurandosi un posto contro Ulsan per la seconda volta. Sebbene AK abbia combattuto duramente, gli sforzi di Ulsan sono stati ineguagliabili e lo hanno fatto vincere rapidamente le Grand Finals con una vittoria per 3-1.

Il formato unico del Red Bull Golden Letters ha fatto il suo debutto anche in Tekken 8, incentivando i giocatori a fare giocate ad alto rischio per ottenere ricompense maggiori mentre gareggiavano per vincere in un formato al meglio delle tre. I concorrenti che sono riusciti a garantirsi tre risultati "Perfetti" o "Grandi", le famose "Golden Letters" di Tekken, hanno vinto all'istante l'intero set in questi scontri. Questo formato ha significato che c'era sempre una possibilità di rivalsa per i giocatori per conquistarsi un'ultima possibilità di accedere alle Grand Finals.

Il torneo è stato presentato dall'icona dei giochi di combattimento del Regno Unito Jamil "Jammerz" McKenzie e ha visto il commento di Steven "Tasty Steve" Scott, Rasheed "Bubsy" Jenkins, Reepal "RIP" Parbhoo e Kobi "K-Wiss" Scarlett.

Dopo la sua straordinaria prestazione durante il torneo, il neo-incoronato campione del Red Bull Golden Letters Lim "Ulsan" Soo-hoon ha commentato: "Sono davvero felice di aver vinto il Red Bull Golden Letters. Questa è la mia quarta vittoria a un torneo quest'anno e competere in questo formato è stato sia emozionante che impegnativo. La scena competitiva del Regno Unito è stata incredibile e spero di essere invitato a competere di nuovo!"

Il presentatore del torneo Jamil "Jammerz" McKenzie, ha commentato dopo la Grand Final: "Il Red Bull Golden Letters di quest'anno è stato più grande e migliore che mai. Le nuove qualificazioni aperte ampliate hanno creato un'opportunità unica per i fan in Asia, Europa e Nord America di supportare i talenti locali e di vedere crescere ulteriormente la community dei giochi di combattimento".

-di Riccardo Lichene