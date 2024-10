Age of Empires: ecco i quattro nuovi campioni del Red Bull Wololo

Dopo un torneo di battaglie mozzafiato e strategie feroci, il Red Bull Wololo El Reinado ha incoronato i suoi campioni. Ad aggiudicandosi il titolo sono stati quattro atleti in altrettanti leggendari giochi di Age of Empires di fronte a una folla ruggente nell'iconico Castillo de Almodóvar del Río. In uno degli scontri più strategici della storia recente, questi abili condottieri sono emersi vincitori una competizione costellata di star provenienti da tutto il mondo e hanno inciso i loro nomi negli annali della storia del Wololo ( leggi anche qui )

I campioni del Red Bull Wololo: El Reinado 2024 sono:

Age of Empires I: Nguy?n "Chim S? ?i N?ng" ??c Bình

Age of Empires II: Hamzah "Hera" El-Baher

Age of Empires IV: Alexis "MarineLorD" Eusebio

Age of Mythology: Retold: Themistoklis "TheMista" Bonidis

Dopo tre giorni di partite da brivido, questi quattro giocatori sono emersi vincitori in AoE I, AoE II, AoE IV e Age of Mythology: Retold. Le loro entrate trionfali viaggi il cortile medievale del castello, un'ambientazione degna della saga di Age of Empires, sono culminati in spettacolari finali che hanno affascinato i fan sia dal vivo che online.

La settima edizione del Red Bull Wololo ha visto il campione di Age of Empire II, Hamzah "Hera" El-Baher, combattere contro un panorama di avversari ferocemente competitivo per ottenere una meritata vittoria. Affrontando il campione del 2021 Ørjan "TheViper" Larsen in un'emozionante finale, il gioco strategico brillante, la spettacolarità e l'abilità di entrambi ha ha fatto sì che la lotta per la corona rimanesse intensa fino agli ultimi istanti.

Age of Mythology: Retold ha anche fatto il suo debutto competitivo al Red Bull Wololo: El Reinado 2024, aggiungendo un tocco mitico al torneo. Themistoklis "TheMista" Bonidis ha rivendicato il titolo di campione inaugurale, dimostrando abilità eccezionali e portando gloria alla divinità da lui scelta. In Age of Empires I, Nguy?n "Chim S? ?i N?ng" ??c Bình è emerso vittorioso dopo una spettacolare resa dei conti contro ?? "Xuân Th?" Th?, mentre la finale di Age of Empires IV ha visto incoronato Alexis "MarineLorD" Eusebio.

Il torneo, ospitato dal 3 al 6 ottobre, ha accolto un mix di professionisti e stelle nascenti, tutti con l'obiettivo di dimostrare il loro dominio nell'universo di Age of Empires. Come nuovi campioni della stimata serie del Red Bull Wololo, questi giocatori rivendicano non solo titoli prestigiosi, ma anche un riconoscimento globale nella community di Age of Empires.

L'edizione di quest'anno, il Red Bull Wololo: El Reinado, si è svolta nel Castillo de Almodóvar del Río a Cordova, in Spagna, una location immersiva che ha aggiunto un ulteriore livello di grandiosità alla competizione. L'incredibile evento ha visto i giocatori affrontarsi in battaglie LAN all'interno delle mura del castello, con un pubblico di fan dal vivo che ha assistito a emozionanti qualificazioni online e scontri live tra i giocatori d'élite invitati. La fase finale della competizione ha visto intensi matchup che hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso.

La serie Red Bull Wololo è da tempo il punto di riferimento per gli esports di Age of Empires. Ora, con la sua settima edizione completata, il torneo continua a elevare la sua scena competitiva.

-di Riccardo Lichene