FIFA e eFootball firmano una partnership per i mondiali: l'Italia grande assente

L'obiettivo di questa collaborazione è quello di aumentare ulteriormente il coinvolgimento della community calcistica mondiale attraverso il mondo esports, permettendo ai giocatori di rappresentare le proprie nazioni in competizioni dedicate.

Le qualificazioni per la FIFAe World Cup inizieranno in tutto il mondo giovedì 10 ottobre. Per coinvolgere l'intera community, due le competizioni in programma, una su console e una su mobile, ognuna delle quali incoronerà un Campione del Mondo FIFAe. Maggiori informazioni sono disponibili su FIFA.GG e sul sito ufficiale Konami.

Nell'anno inaugurale di questa collaborazione, 18 nazioni saranno rappresentate agli eventi finali. Le nazioni sono state selezionate in base a diversi fattori, come il numero di giocatori e i precedenti risultati ottenuti nei rispettivi Paesi. Tutti coloro che giocano a eFootball sono invitati a partecipare.

Le federazioni partecipanti alla prima FIFAe World Cup con eFootball, Italia grande assente, su console e mobile sono:

Argentina

Brasile

Costa Rica

Inghilterra

Francia

India

Indonesia

Giappone

Repubblica di Corea

Malesia

Marocco

Paesi Bassi

Polonia

Portogallo

Arabia Saudita

Spagna

Thailandia

Turchia

Koji Kobayashi, Senior Executive Officer, Konami ha commentato: “Konami non ha mai smesso di accettare nuove sfide nello sviluppo della simulazione calcistica e degli esports. Siamo entusiasti di poter contribuire alla promozione di eFootball attraverso questa collaborazione con la FIFAe. Vorremmo esprimere la nostra sincera gratitudine alla FIFA per averci dato questa opportunità. Non vediamo l'ora che la FIFAe World Cup abbia inizio e di condividere tutto questo con i nostri giocatori”.

Romy Gai, Chief Business Officer at FIFA ha detto: “Siamo incredibilmente entusiasti di unire le forze con Konami. Questa collaborazione si allinea perfettamente con la nostra missione di promuovere il calcio a livello globale e di fornire una piattaforma ai giocatori per dare loro modo di mostrare le proprie abilità. Crediamo davvero in un ecosistema che permetta alle diverse community di partecipare alle competizioni FIFAe”.

Il rappresentante della Japan Football Association Miyamoto Tsuneyasu ha commentato: “eFootball è amato in tutto il mondo e si è guadagnato un solido seguito anche in Giappone, affermandosi come una piattaforma essenziale per gli amanti del calcio. La FIFAe World Cup diventerà l'apice dei sogni dei giocatori di eFootball. La JFA organizzerà un torneo di selezione per determinare i giocatori giapponesi che parteciperanno alla FIFAe World Cup e sosterrà i giocatori della nazionale giapponese di eFootball affinché puntino a raggiungere vette sempre più alte, proprio come le altre squadre nazionali giapponesi”.

Il rappresentante dell’Argentine Football Association Leandro Petersen ha detto: “eFootball, che festeggia il 30° anniversario, è un gioco molto popolare nel nostro Paese ed è diventato uno dei migliori strumenti di comunicazione per gli appassionati di calcio. Partecipare alla nuova FIFAe World Cup featuring eFootball sarà l'obiettivo finale di tutti i giocatori del nostro Paese. Faremo del nostro meglio per sostenere questa FIFAe World Cup al fine di incoronate un Campione del Mondo FIFAe dal nostro Paese”.

Francois Vasseur, rappresentante della French Football Federation, ha commentato: “Siamo orgogliosi di annunciare la partecipazione della Francia alla FIFAe World Cup featuring eFootball. Questa competizione, unica nel suo genere, che si svolgerà sia su console che su dispositivi mobile, ci permetterà di promuovere la FFF e la nazionale francese in un ambiente eSports in rapida crescita”.

Il rappresentante della Turkish Football Federation Sema Tu?çe Dikici conclude: “Mentre celebriamo il 30° anniversario di eFootball, gioco che ha catturato i cuori degli appassionati di calcio di tutta la nazione, riconosciamo l’importante ruolo che ha avuto nell'unire giocatori e tifosi. L'imminente FIFAe World Cup featuring eFootball offre un'opportunità senza precedenti di collaborazione tra Paesi e la possibilità di rafforzare i nostri legami globali. Questo torneo rappresenta più di una semplice competizione; è una piattaforma per promuovere amicizie internazionali e rispetto reciproco attraverso l'amore per il gioco. Siamo pienamente impegnati a sostenere questo evento e a fare in modo che la nostra nazione venga incoronata Campione del Mondo FIFAe. Il sostegno e il riconoscimento che la FIFAe fornisce ai giocatori di eFootball sono inestimabili e siamo entusiasti di far parte di questo viaggio”.

-di Riccardo Lichene