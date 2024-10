Scintille Folgoranti: ecco otto carte in anteprima della nuova espansione del GCC di Pokémon

Pokémon Scarlatto e Violetto - Scintille Folgoranti sarà un'espansione molto importante per il Gioco di Carte Collezionabili di Pokémon quando uscirà il prossimo 8 novembre . In esclusiva per l'Italia e in anteprima assoluta abbiamo ben otto carte da mostrarvi per iniziare a farvi un'idea di come il meta competitivo cambierà quando faranno il loro debutto.

Le prime quattro che possiamo mostrarvi sono una parte del ciclo evolutivo di Applin, rispettivamente le sue due prime evoluzioni alternative, Appletun e Flapple, quest'ultimo con una carinissima carta full art. Le altre quattro, invece, sono i tre leggendari Mesprit, Azelf e Uxie le cui sinergie potrebbero stravolgere molti early game.

Il Pokémon base di questa catena evolutiva si difende abbastanza bene con un attacco curativo e uno che può infliggere fino a 50 danni se la fortuna è dalla vostra. Peccato per le due energie diverse richieste che vi mettono un po' alla mercé del mazzo.

Appletun è un ottimo pilastro su cui fare affidamento i primi turni grazie a una mossa che impedisce gli attacchi avversari (ottima per spegnere alcune combo e motori) e un attacco decente che però fa male anche a sé stesso.

Flapple perde qualche punto a favore del collega vista la sua salute ridotta e le sue mosse non proprio potentissime. Se giocato bene, però, potrebbe dimostrarsi una buona strategia alternativa nel late game anche per finire qualche avversario -ex troppo grosso.

Dopo aver dato uno sguardo alla versione alternativa di Flapple, è il momento di dedicarci ai tre Pokémon guardiani dei laghi, Uxie Mesprit e Azelf. Come ci aspettavamo, questi tre mostri portatili sono estremamente sinergici e, con un po' di fortuna, potrebbero vedervi infliggere già 160 danni al secondo turno.

Uxie può fare benissimo da Pokémon di apertura e, con una sola energia, iniziare a preparare il campo per i suoi colleghi.

Azelf è buono per i primissimi turni, per dare fastidio, il suo ruolo però è in panchina dove la sua presenza rende possibile così tanti danni così presto.

Mesprit, infatti, oltre ad essere un motore eccellente per accelerare le energie, può colpire fortissimo gli avversari, se Uxie e Azelf sono in panchina, già al secondo turno. Forse non in compagnia dei suoi colleghi, ma è indubbio che vedremo questo Pokémon nei mazzi competitivi che utilizzano l'energia psico a partire dall'8 novembre. Se il suo contributo si rivelerà particolarmente significativo, infine, vedremo la versione alternativa di Mesprit salire di valore molto in fretta.

-di Riccardo Lichene