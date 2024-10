Milan Games Week: ecco programma e ospiti dell'edizione 2024

Il conto alla rovescia per Milan Games Week & Cartoomics 2024 è iniziato. Mancano meno di due mesi all’appuntamento annuale con la manifestazione dedicata alla cultura pop, organizzata da Fiera Milano con Fandango Club Creators. Una carrellata di ospiti internazionali, anteprime ed esclusive, sono in programma per una tre giorni di esperienze dedicate a tutti i visitatori che varcheranno, dal 22 al 24 novembre , i cancelli dei padiglioni 9, 11, 13, 15 e l’Auditorium di Fiera Milano (Rho). Sarà un momento imperdibile per tutti gli appassionati di fumetti e videogiochi, di cinema e serie tv, di cosplay e giochi di carte e di ruolo.

Si arricchiscono ulteriormente le 10 aree tematiche di MGWCMX. Si comincia con Esportshow, il distretto dedicato ai videogiochi competitivi posizionato nei padiglioni 13 e 15 e che darà vita al fenomeno degli esports sul Gamestorm Stage, per passare ai padiglioni 9 e 11 dedicati al mondo dei comics e dei manga, dove ospiti nazionali e internazionali si alterneranno in appuntamenti, panel e talk show sull’Hero Stage di eBay.

I videogiochi si riconfermano l’essenza dell’anima della tre giorni, racchiusa nella vasta Gaming Zone sita nei padiglioni 13 e 15. Tante sfide sui titoli del momento e le grandi finali tra i migliori team e pro-player, si alterneranno sul palco. Moonryde sarà presente con il suo stand esclusivo, dove si terranno le finali del Moonryde Invitational in partnership con Red Bull. Inoltre, domenica 24 novembre, gli Esports invaderanno il Central Stage, con un evento imperdibile, che avvicinerà il mondo del Gaming alla cultura Urban, in collaborazione con Novo Esports, che vedrà creator di punta come Pow3r, CiccioGamer e Marinoski.

La Freeplay Area di quest'anno, attrezzata con circa 200 postazioni, sarà la più grande area mai realizzata in MGWCMX per giocare gratuitamente ai giochi più recenti. Grande attenzione, inoltre, per il Retrogaming, con un'area del tutto inedita con cabinati, e mostre. Per tutti gli appassionati di videogame, non mancheranno appuntamenti con alcune delle più grandi personalità internazionali della scena videoludica: da Shinji Mikami, autore della leggendaria saga Resident Evil e, tra le tante, anche della serie The Evil Within, ad alcuni dei più iconici protagonisti di Baldur’s Gate III, come Neil Newbon, volto e voce di Astarion, Jennifer English e Devora Wilde, attrici che hanno interpretato rispettivamente la chierica Shadowheart e la guerriera Lae’zel.

Il quartiere Indie Dungeon, invece, è lo spazio che da oltre 10 anni si dedica a esaltare la creatività Made in Italy, con particolare cura per le realtà indipendenti che si prodigano nello sviluppo di videogiochi. Allestita da sempre in collaborazione con l’associazione di categoria dell’industria dei videogiochi in Italia, IIDEA, l’area ospiterà i 10 titoli indie che sono stati ufficialmente selezionati al termine del bando creato ad hoc: Darwake: Awakening from the Nightmare sviluppato da LF Vision; V's Rage del team bit ManiaX; Stonemachia di Crossfall Games; Little Repair Shop sviluppato da Lullabyte Games; tERRORbane VIRAL del team BitNine Studio; Journey to the Void di RuneHeads; Soulkin sviluppato da Tambu Games; Sliding Hero del team Silent Chicken; Wild City di Monka Studios; Paradox! sviluppato da Rewind Studios. Oltre a questi, verrà dato ampio risalto ai 5 videogiochi finalisti di Red Bull Indie Forge, l’iniziativa dedicata agli studi di sviluppo indipendenti italiani firmata Red Bull: The Good Overlord di Atomic Hamster, Dino Path Trail di Void Pointer, Project Pyramid di Team Pyramid, The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles di Fix-A-Bug e Block Number 5 di Overkillas. Sul Central Stage, invece, grazie alla collaborazione con IIDEA, ci saranno 3 appuntamenti Games in Italy con protagonisti tre tra i più affermati studi italiani che racconteranno il dietro le quinte di alcuni dei più interessanti progetti sviluppati in Italia. Da venerdì a domenica ci saranno, rispettivamente: Untold Games con City 20, Stormind Games con A Quiet Place: The Road Ahead e Jyamma Games con Enotria: The Last Song.

Unplugged, invece, è l’area dei padiglioni 9 e 11 pensata per gli amanti dei giochi in scatola, di carte e di ruolo, che vede il ritorno di LEGO Italia e i suoi iconici mattoncini, con uno stand di 100 mq, dove i visitatori potranno divertirsi con postazioni PC dedicate a LEGO Fortnite e LEGO Minecraft, oltre a un'area espositiva con i set LEGO Sonic e LEGO Super Mario. Per i veri appassionati, ci sarà poi un’opportunità esclusiva: sabato 23 novembre alle 11:30, sul Central Stage, Erik Jensen, designer presso il Gruppo LEGO terrà un talk imperdibile. Unplugged accoglierà anche i festeggiamenti per il 50° anniversario di Dungeons & Dragons, ospitando Bruce Heard, figura leggendaria che, con una carriera che parte dagli anni ’70, ha fatto storia nel mondo di D&D, dai primi manuali alla creazione del mondo di Mystara. Per l’occasione, inoltre, l’area verrà arricchita con tante occasioni e attività legate al mondo GDR e LARP (gioco di ruolo dal vivo). Spazio anche ai grandi nomi del boardgaming come Hasbro, Ravensburger, DVGames, MS Edizioni, Need Games e Asmodee e alle icone delle Carte da Gioco e da Collezione Wizard of the Coast, oltre che TOPPS, Bushiroad e The Pokemon Company.

Ciliegina sulla torta sono i cosplayer, particolarmente amati in MGWCMX, dove verrà allestita l’area Cosplay Ground dedicata a tutti i cospalyer che prenderanno parte alla manifestazione. A pochi passi da quest’ultima, si svilupperanno gli Studios, spazi tematici che accoglieranno le tantissime associazioni di costuming presenti per portare in vita gli scenari e le ambientazioni delle icone del cinema, del videogioco e della letteratura. Da Star Wars con 501st Italica Garrison a Resident Evil con Umbrella Italian Division, fino ad arrivare al mondo Marvel e DC con Multiverso Cosplay, queste saranno solo alcune delle grandi community che animeranno le tante strade e i padiglioni.

Le date possono già essere segnate sul calendario: la kermesse è prevista da venerdì 22 a domenica 24 novembre e i biglietti sono già disponibili sul sito milangamesweek.it.