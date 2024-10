Black Ops 6: ora e data di uscita, novità principali e tutto quello che c'è da sapere

Il momento dell'anno dedicato a Call of Duty sta per arrivare e quest'anno i fan potranno tornare in uno degli universi più amati di questo franchise: quello di Black Ops . Il sesto capitolo di questa saga dopo Cold War, infatti, trasporterà i giocatori negli anni '90 , durante la Guerra del Golfo e in un periodo di forte instabilità politica dopo il crollo dell'Unione Sovietica.

Quando e dove esce CoD Black Ops 6

Black Ops 6 uscirà su Playstation 5, Xbox Series X|S e Pc il 25 ottobre. Gli abbonati al più alto livello del Game Pass lo potranno giocare come parte del loro abbonamento e non ci saranno periodi di early access come gli scorsi anni. In Italia il pre-download è già disponibile, su tutte le piattaforme, dalle 13 del 21 ottobre. Il lancio su Xbox, Playstation e sul Microsoft store dei PC, sarà tra le 13:00 e le 00:00 del 24 ottobre. Su Steam e Battle.net, invece, sarà alle 6:00 del 25 ottobre.

Le dimensioni del download, poi, sono decisamente più magre rispetto al passato perché Warzone non è più automaticamente scaricato insieme a ogni titolo di Call of Duty. Anche l'interfaccia cambierà per favorire la comprensione e la navigazione tra le varie esperienze disponibili.

La storia della campagna di CoD Black Ops 6

La Guerra del Golfo è un'ambientazione particolare per questa saga: è un periodo storico piuttosto recente per il mondo di Black Ops e avrà al suo interno politici ed eventi che fanno parte della memoria di molti fan. Nel corso dell'avventura (che vi porterà in giro per il mondo come da tradizione) incontrerete politici dell'epoca come Bill Clinton, George H.W. Bush, Margaret Thatcher e Saddam Hussein in una storia tutta incentrata sulle menzogne e gli intrighi politici.

Alcuni personaggi iconici della saga come Frank Woods e Russel Adler faranno il loro ritorno accompagnati da facce nuove come il nuovo protetto di Woods, Troy Marshal e una nuova direttrice della CIA: Jane Harrow. In termini di durata, Activision ha detto che la campagna sarà più lunga di quella di Cold War e che sarà gestita da un hub centrale, il Maniero, da cui verranno organizzate le missioni e gestiti gli indizi.

Cosa aspettarsi dal multigiocatore

La grande novità del multigiocatore di Black Ops 6 è il Movimento Assoluto (Omnimovement in inglese), che permette di correre, saltare o scivolare in qualsiasi direzione senza spostare la visuale. Durante le beta vi abbiamo raccontato dell'impatto che questo nuovo sistema avrà sulle partite di CoD e non vediamo l'ora di provare la sua versione definitiva.

Le novità non finiscono qui: le zone di danno di ogni modello dei giocatori passano da quattro a nove, le armi si adattano meglio al movimento e all'ambiente e l'interfaccia diventa modificabile: sarà possibile, per esempio, spostare la minimappa. Anche i menù verranno smagriti per "ridurre il tempo tra il login e l'ingresso in partita" ha detto Activision.

A livello di contenuti per il multigiocatore ci saranno 16 mappe, 12 6v6 e 4 2v2 e, per la gioia dei veterani, il classico sistema dei prestigi farà il suo ritorno. Potrete ribloccare l'equipaggiamento in 10 modi diversi, ognuno con le sue ricompense, e, una volta terminati tutti e 10, iniziare a scalare i 1000 (si mille) livelli del grado Maestro al termine dei quali si nasconde una ricompensa "top secret". Quest'anno, infine, non ci sarà il carry forward: tutti inizieranno allo stesso livello e nessun acquisto fatto nei videogiochi precedenti sarà trasferito a Black Ops 6.

Gli zombie tornano ai classici

Il classico sistema a round degli zombie di Call of Duty farà il suo ritorno con Black Ops 6 e al lancio ci saranno ben 2 mappe: Liberty Falls e Terminus. Qui trovate tutti i dettagli su ogni piccolo cambiamento in arrivo, le Wonder Weapon che ci saranno, i piani per il futuro e tutto ciò che è in arrivo negli aggiornamenti post-lancio. Manca davvero poco all'uscita di CoD Black Ops 6 e il suo grande ritorno alle fondamenta che hanno reso grande questa saga.

-di Riccardo Lichene