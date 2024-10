Ecco il 2025 di Magic: the Gathering tra espansioni e Mondi Altrove di Final Fantasy

Wizards of the Coast ha da poco concluso la sua ultima MagicCon a Las Vegas , offrendo ai fan un primo sguardo in anteprima alle prossime uscite del 2025 e gettando le basi per la prossima era di Magic: The Gathering. Inoltre, i partecipanti al MagicCon sono stati tra i primi a vedere sei nuove illustrazioni e a scoprire nuovi entusiasmanti dettagli dell'espansione Mondi Altrove dedicata a Final Fantasy la cui uscita è prevista per il 13 giugno 2025.

La serie Final Fantasy è nota per i suoi mondi fortemente immaginifici, le sue ricche storie e i suoi personaggi memorabili. Il set a lei dedicato comprenderà tutti i giochi principali usciti finora, dall'originale Final Fantasy al recente XVI. Il set sarà disponibile anche in digitale su Magic: The Gathering Arena.

“In Square Enix siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per dare vita all’ampia lore e all'eredità di Final Fantasy”, ha dichiarato Shoichi Ichikawa, Produttore della serie Final Fantasy in Square Enix. “Questa collaborazione è importante per noi perché ci permette di unire lo storytelling immersivo del nostro gioco con il divertente gameplay strategico di Magic: The Gathering, qualcosa che i fan di entrambi i franchise ameranno.”

Questo set include la più grande collezione di artwork di Final Fantasy mai realizzata in un unico gioco. Il set includerà illustrazioni di artisti di Magic insieme alle illustrazioni classiche dei leggendari artisti di Final Fantasy, oltre a nuove opere realizzate appositamente per questo set. Dall'iconico chocobo al behemoth, i giocatori vedranno i personaggi più iconici, come Cloud, Terra, Lightning e Noctis, insieme a invocazioni e mostri di tutta la serie Final Fantasy.

“Questa collaborazione è qualcosa che va oltre le carte. Si tratta di celebrare decenni di personaggi iconici, storie leggendarie e momenti indimenticabili di uno dei franchise più amati nella storia dei videogame”, ha dichiarato Zakeel Gordon, Product Architect di Wizards of the Coast. “I fan di Final Fantasy potranno vivere questi personaggi in un modo completamente nuovo attraverso la profondità strategica e lo storytelling di Magic: The Gathering”.

Oltre a saperne di più sul prossimo set di FINAL FANTASY, i partecipanti al MagicCon hanno anche avuto modo di approfondire il set Fondamenti, in arrivo il 15 novembre. Dopo aver gettato le basi per il prossimo set di Magic di quest'anno, Wizards of the Coast ha dato ai partecipanti al MagicCon un primo sguardo in anteprima sulle prossime uscite di Magic: The Gathering previste per il 2025:

Innistrad Remastered (data di uscita: 24 gennaio 2025)

Innistrad Remastered porterà tutto ciò che i fan di Magic amano di questa ambientazione horror gotica in un unico set per il draft selezionato.

Aetherdrift (data di uscita: 14 febbraio 2025)

Aetherdrift è una corsa all'ultimo sangue ad alta velocità su tre diversi piani. I giocatori di Magic potranno scegliere il loro pilota tra dieci squadre allineate a due colori, dai goblin agli insetti, mentre lottano per il traguardo e per la possibilità di vincere l'ambito trofeo, l'Aetherspark.

Tarkir: Dragonstorm (data di uscita: 11 aprile 2025)

I giocatori torneranno nell'amato mondo di Tarkir con Tarkir: Dragonstorm. Partendo dalla visita originaria di Magic al piano, Tarkir: Dragonstorm offrirà due elementi importanti: clan e gameplay divisi in fazioni e Draghi rinati. I draghi si riversano attraverso le Tempeste Draconiche in tutta Tarkir e i giocatori vedranno il ritorno di Sarkhan e Ugin.

Magic: The Gathering - Final Fantasy (data di uscita: 13 giugno 2025)

L'amata serie di Final Fantasy arriva su Magic: The Gathering il 13 giugno 2025.

Edge of Eternities (data di uscita: 1 agosto 2025)

Ad agosto, i giocatori visiteranno The Edge, un'ambientazione fantascientifica situata al di fuori del Multiverso, al confine con la totalità della Blind Eternities. Nell'Edge si trovano stelle di mana e di etere, mondi che vi orbitano attorno e astronavi che viaggiano tra i sistemi solari. Edge of Eternities segue una squadra di recuperatori nell'esplorazione di Sothera, una galassia incentrata su una stella in lento collasso.

Magic: The Gathering | Marvel’s Spider-Man (2025)

Nel 2025, Mondi Altrove porterà Spider-Man in Magic: The Gathering. Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man sarà la prima espansione ad essere pubblicata in quella che sarà una collaborazione pluriennale con Marvel.

Uscita TBA di Mondi Altrove (2025)

Wizards of the Coast ha annunciato l'uscita di un set di Mondi Altrove nel 2025, con ulteriori dettagli che verranno annunciati in seguito.

Nel 2025, i MagicCon torneranno per un anno ricco di gameplay, ospiti e gioco competitivo di alto livello. Wizards of the Coast ospiterà tre MagicCon nel 2025, ognuno dei quali avrà un suo Pro Tour associato. Le date e le città del 2025 sono:

21-23 febbraio 2025 : MagicCon: Chicago, con il primo Pro Tour della stagione 2025.

: MagicCon: Chicago, con il primo Pro Tour della stagione 2025. 20-22 giugno 2025 : MagicCon: Las Vegas, con il secondo Pro Tour della stagione 2025.

: MagicCon: Las Vegas, con il secondo Pro Tour della stagione 2025. 26-28 settembre 2025: MagicCon: Atlanta, con il terzo Pro Tour della stagione 2025.

Wizards of the Coast ha inoltre annunciato che il primo MagicCon del 2026 si svolgerà in Europa; maggiori dettagli su luogo e date saranno annunciati in seguito.

-di Riccardo Lichene