Pokémon Scarlatto e Violetto Evoluzioni Prismatiche: ecco il set con Evee protagonista

Con Scarlatto e Violetto - Evoluzioni Prismatiche, i giocatori potranno collezionare e giocare con carte di Eevee e delle sue otto evoluzioni che in questa espansione appariranno sotto forma di Pokémon-ex Teracristal Astrali. Per festeggiare, Scarlatto e Violetto - Evoluzioni Prismatiche sarà disponibile in set Allenatore Fuoriclasse e in vari prodotti che includono accessori e altri oggetti con protagonisti questi Pokémon molto amati dai fan.

Ad attendere i giocatori ci saranno anche delle esclusive carte rare illustrazione speciale con una varietà di stili ed effetti artistici. In più, in Evoluzioni Prismatiche saranno disponibili due set paralleli premium, con una Poké Ball o una Master Ball impressa in modo speciale sullo sfondo di ciascuna carta.

Tra le carte degne di nota di questa espansione troviamo: